Vastus kovenee, Suomen jääkiekkomaajoukkue on hokenut MM-kisojen alkulohkon pelistä toiseen. Mutta Suomen perjantaisten harjoitusten jälkeen pelaajista aisti, että tällä kertaa he tarkoittivat, mitä sanoivat.

– Samalla lailla me valmistaudutaan joka peliin, mutta totta kai me tiedostetaan, että nyt tulee ihan kärkiäijiä vastaan. Siellä on taitoa ja nopeutta, Teuvo Teräväinen sanoi.

Kanada aloitti MM-turnauksen häviämällä voittolaukauskisan jälkeen Yhdysvalloille 4–5, mutta sen jälkeen se on nujertanut Etelä-Korean 10–0, Tanskan 7–1 ja Norjan 5–0.

Kanadan nuori joukkue on puhaltanut kolme edellistä vastustajaa kumoon myrskytuulen nopeudella.

– Meidän pitää pelata tiiviinä ylhäältä asti. Siellä on niin hyviä luistelijoita ja niin hyviä pelaajia, että jos niille antaa tilaa kuljetella pitkiä matkoja, sitten on pelissä jokin pettänyt, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi.

Nopeista nopein on Kanadan kapteeni Connor McDavid, joka on kerännyt neljässä ottelussa 4+6 tehopistettä. Torstain 5–0–voitossa Norjaa vastaan McDavid laukoi hattutempun.

– Jos yhden kaverin sanoo, niin Connor McDavid on liukas kaveri. Jos hän saa tilaa isossa kaukalossa, tulee vaikeuksia. Se pitää tiedostaa, ettei hänelle saa antaa tilaa, Teräväinen sanoi.

Yrittääkö Suomi rytmittää peliä eri tavoin, kun vastassa on turnauksen todennäköisesti nopein joukkue?

– Peli näyttää sen sitten, mihin se menee. Varmasti tulee nopea peli, Teräväinen sanoi.

Teräväinen kertoi Suomen yrittävän estää Kanadan nopeat vastaiskut tiiviillä puolustuksella ja menetyksien välttämisellä.

– Meidän pitää pelata tiiviimpänä ja ottaa keskikaistaa pois. Tanska pääsi turhaan ylivoimahyökkäyksiin meitä vastaan.

Suomi piti torstaina vapaapäivän. Teräväinen oli käynyt golfaamassa.

– Huiskittiin menemään. Pari kertaa joutui kyllä ottamaan pallon taskuun, kun ei päässyt reikään asti.

Teräväinen kertoi nauttineensa ensimmäisestä aikuisten MM-turnauksestaan.

– Tosi siistiä. Tämä ilmapiiri ja tämä jengi, yhteenkuuluvuus. Meillä on hauskaa yhdessä.