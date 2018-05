Olympialaisissa hurmannut Tolvanen lentää Leijonien avuksi – pelannee jo Kanada-ottelussa

Suomen joukkue jääkiekon miesten MM-kisoissa täydentyy hyökkääjä Eeli Tolvasella, kertoo Jääkiekkoliitto. Tolvanen, 19, saapuu Tanskaan lauantaina ja pelannee jo illan ottelussa Kanadaa vastaan.

Tolvanen, 19, pelasi päättyneellä kaudella KHL-liigan Jokereissa ja siirtyi KHL-pelien päätyttyä NHL-seura Nashvillen riveihin. Nashvillen pelit päättyivät viime yönä Suomen aikaa, kun Winnipeg pudotti sen jatkosta NHL:n pudotuspeleissä.

– Hienoa, että saadaan Eeli mukaan. Hän on tällä kaudella osoittanut Leijonissa ja KHL:ssä olevansa kansainvälisen tason huippupelaaja. Eelillä on kova into tulla ensimmäisiin miesten MM-kisoihinsa ja päästä pelaamaan, kertoo Leijonien GM Jere Lehtinen.

– Hän lähtee tänään Nashvillesta, ja tulee tänne huomenna päivällä. Tarkoitus on, että hän pelaisi jo Kanadaa vastaan, mutta keskustellaan vielä hänen kanssaan, Lehtinen täydentää.

Tolvanen iski Jokereissa 49 runkosarjapelissä tehot 19+17, ja pudotuspeleissä hän teki kuusi maalia 11 ottelussa. Viime vuoden NHL-draftin avauskierroksella hänet varanneessa Nashvillessa hän pelasi runkosarjan lopulla kolmessa ottelussa, ja uran NHL-tilastot avautuivat kolmella laukauksella noissa peleissä. Pudotuspeleissä Tolvanen ei kaukaloon päässyt.

A-maajoukkueeseen Tolvanen murtautui marraskuussa Suomen EHT-turnauksessa, ja Pyeongchangin olympialaisissa helmikuussa hän säväytti upealla pelillä: viidessä ottelussa kolme maalia ja kuusi maalisyöttöä, Suomen pistekuninkuus ja turnauksen pistepörssin kolmossija sekä valinta olympiakiekon tähdistökentälliseen.

Mikkolalle leima, Niemi kotimatkalle

Liitto kertoo, että myös puolustaja Niko Mikkolan kisapassi leimataan. Hyökkääjä Mika Niemen passi puolestaan jää näissä kisoissa ilman leimaa, ja Niemi palaa Tanskasta koti-Suomeen.

GM Lehtinen kertoo, että Nashvillen maalivahtien Pekka Rinteen ja Juuse Saroksen kanssa ollaan vielä yhteyksissä. Kisat toistaiseksi sivusta seuranneen maalivahdin Eero Kilpeläisen kisapassia ei vielä leimata.

Suomi on pelannut kisoissa neljä ottelua ja voittanut niistä kolme. Avaustappio tuli keskiviikon pelissä kisaisäntä Tanskalle. Lauantaisen Kanada-pelin jälkeen Suomi kohtaa vielä sunnuntaina Saksan ja lohkopelien päätöspäivänä tiistaina Yhdysvallat.