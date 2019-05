Onko tässä Leijonien onnenamuletti? – Illan finaaliin liput ostanut jyväskyläläismies ei ole koskaan nähnyt Suomen häviävän, oli Bratislavassa myös vuonna 2011

Miljoonat kiekkofanit valmistautuvat jännittämään illalla 21.15 alkavaa jääkiekon MM-kisojen finaaliottelua kotisuomessa, mutta fanaattisimmat katsomoleijonat ovat lentäneet kannattamaan Suomen maajoukkuetta pääkallopaikalle Bratislavaan asti.

Parikymmenpäisen porukkansa kanssa torstaina Slovakiaan saapunut jyväskyläläinen Jaakko Pekkola kertoo Keskisuomalaiselle, että Bratislavassa tunnelma on katossa jo tunteja ennen loppuottelun alkua.

– Kisat näkyvät täällä joka paikassa, onhan tämä kuitenkin kiekkokaupunki. Täällä näkyy jokaisen joukkueen pelipaitoja, mutta tällä hetkellä aikalailla kaikki ovat Suomen puolella ja toivovat Suomen mestaruutta, hän arvioi.

Pekkolan todistuksen mukaan suomalaisfanit ovat tehneet osansa kisatunnelman luomiseksi.

– Kyllähän täällä suomalaiset tunnistaa. Jöröjä miehiä, vaikka ei pelipaita päällä olisikaan. Ihan hyvää tekemistä on ollut Suomen kannattajilla. Uskon myös, että paikallisetkin tykkäävät suomalaisista, kun suomalaiset ovat aika kohteliaita ja osaavat käyttäytyä. Tiettyyn pisteeseen asti, tietenkin, hän nauraa.

Yksi Pekkolan tuntemista kiekkofaneista saapui Slovakiaan äkkilähdöllä sunnunaiaamuna.

– Hän oli eilisen voiton jälkeen miettinyt, että hän haluaa lähteä Bratislavaan. Tunti sen jälkeen hän oli ostanut lipun, ja tänä aamuna hän saapui paikalle, Pekkola kertoo.

Pekkola lienee yksi Suomen onnekkaimmista Leijona-faneista. Miehen mukaan hän ei ole kertaakaan ollut paikalla ottelussa, jonka Suomi olisi hävinnyt.

– Olen käynyt katsomassa paljon Suomen pelejä. Kaveritkin sanoivat, että olen sellainen onnenamuletti, joka pitää saada mukaan. Vähän taikauskoa pitää kuitenkin olla mukana, mies veistelee.

MM-finaalissa mies on ollut paikanpäällä vain kerran aiemmin.

Joko arvaat? No tietysti kahdeksan vuotta sitten vuonna 2011 samaisessa Bratislavassa, jolloin Suomi voitti historiansa toisen maailmanmestaruuden. Silloinkin joukkuetta valmensi muuan Jukka Jalonen.

– Joukkue ei ole niin nimivahva kuin kahdeksan vuotta sitten, mutta aikalailla sama meininki on. Silloinkaan ei odotettu mitään ja mestaruus tuli, Pekkola vertaa.

– Ne olivat minulle ensimmäiset, ja nämä ovat toiset MM-kisat ulkomailla. On aika etuoikeutettu olo, kun pääsee todistamaan tällaista tapahtumaa.

Pekkola seurasi Suomen puolivälieräottelun Ruotsia vastaan Bratislavassa ruudun välityksellä, mutta eilen lauantaina hän oli Ondrej Nepela -areenan syövereissä todistamssa Leijonien 1–0 välierävoittoa Venäjästä.

– Hallissa oli ihan mahtava tunnelma, ei sitä oikein pysty sanoin kuvailemaan. Jokaisen jääkiekkoa rakastavan pitäisi kokea se itse. Eikä pelkästään se jääkiekko-ottelu, vaan kaikki muukin siinä ympärillä. Siitä saa paljon kiksejä, jotka muistaa koko elämän, Pekkola hehkuttaa.

Suomen joukkue sai ennen kisoja osakseen paljon vähättelyä ison statuksen NHL-tähtien jättäessä kisat väliin muun muassa loukkaantumisten ja sopimusneuvottelujen vuoksi. Lähes täysin euroopassa pelaavista kiekkoilijoista koottu joukkue on kuitenkin taistellut tiensä suomalaisten sydämiin tiiviillä ja kurinalaisella joukkuepelillä.

– Kävi miten tahansa, tuo joukkue on minun silmissäni täynnä mestareita. He ovat pelanneet niin hienot kisat ja haastaneet maailmantähtiä niin sanotulla Liiga-joukkuella, niin on se aika hienoa. Jokainen pelaa tällä hetkellä yli rajojen, mikä lämmittää ja jopa vähän herkistää mieltä, Pekkola tunnelmoi.

Hän onnistui sunnuntaina aamupäivällä naaraamaan lipun illan finaaliotteluun. Halvaksi hupi ei tullut, sillä piljetistä sai pulittaa 250 euroa.

– Kalliithan ne liput ovat totta kai, mutta ei esimerkiksi eilisen peliä voi rahalla korvata. Siitä saa koko loppuelämäksi muiston itselleen. Tämä on täysin sen rahan arvoista.

Jyväskyläläinen kuvaa tunnelmaa Bratislavan Suomi-fanien keskuudessa odottavaksi ja jännittyneeksi.

– Kanada tulee olemaan todella paha vastus. Se on niin erilainen vastus kuin Ruotsi tai Venäjä, jotka olivat kumpikin sellaisia taitojoukkueita. Kanada on suoraviivainen maalille menevä joukkue, joten kyllä siinä pieni jännitys on, että miten meidän pakit pystyvät pitämään ne kanadalaiset pois reboundeilta. Uskotaan tottakai, että voitto tulee.

Mikäli Suomi onnistuu päihittämään ennakkosuosikin kolmannessa pelissä peräkkäin ja nostaa mestaruuspyttyä, alkavat juhlat sekä Suomessa että Slovakiassa.

– Luulen, että tulee kovat pirskeet, ei siitä mihinkään pääse. Meillä lähtee aamuneljältä linja-auto Wienin lentokentälle, silloin pitäisi lähteä kohti Suomea. Uskon, että siihen asti mennään ja Suomessa juhlat jatkuvat. Kyllä Bratislava on tänään sekaisin jos Suomi voittaa, Pekkola arvelee.

Vaarana on, että Suomen voittaessa mestaruuden tämän faniporukan silmät saadaan kiinni vasta Itävaltaan matkaavassa bussissa.

– Se on sitten sen ajan murheita, jos sitä nyt murheeksi voi sanoa. Jos voitto tulee, ei millään ole mitään väliä sen jälkeen, jyväskyläläinen toteaa.