Päävalmentaja Jalonen tietää, miksi MM-Leijonat kiinnostaa: "Kansa rakastaa taistelijoita"

Jääkiekon MM-turnauksessa mitalipeleihin saakka venyneellä Suomella on tukenaan uskollinen yleisö, niin Slovakiaan saapuneissa kannattajissaan kuin kotisohvillaan Suomessa jännittävissä etäfaneissakin.

Toissa päivän Suomi–Ruotsi-puolivälierää seurasi Suomessa tv-kanavilta ja suoratoistopalvelusta parhaimmillaan yli 2,4 miljoonaa katsojaa. Se kertoo kaiken Leijonien suosiosta.

Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen on joukkueestaan ylpeä. Hän tietää, miksi haastajana turnaukseen lähtenyt MM-joukkue kiinnostaa.

– Pojat lyövät kaiken likoon Leijona-paidan puolesta. Kansa rakastaa taistelijoita, Jalonen sanoo tänään Venäjää vastaan Bratislavassa pelattavan välieräottelun kynnyksellä.

"Energiaa ja virtaa riittää"

Suomen joukkueen kasvutarina alkoi hyvissä ajoin ennen MM-Slovakiaa. Matka alkoi 8. huhtikuuta ensimmäisellä MM-leirillä.

– Ollaan 6,5 viikon aikana pelattu aika monta ottelua, eikä olla niissä oltu alakynnessä kuin ajoittain. Peli on mennyt koko ajan eteenpäin pienin askelin. Kun tehdään yhdessä asioita, pelaajat luottavat itseensä enemmän.

Kotimaan SM-liigassa kiekkoilevien pelaajien varaan rakennettu MM-joukkue on näyttänyt, että suurin piirtein kaikki on mahdollista.

– Pelaajat uskaltavat toteuttaa omia juttujaan vastustajan NHL-miehiä vastaan. Siihen on joskus ollut epäuskoa, Jalonen kertoo.

Suomi on 11. huhtikuuta lähtien pelannut yhteensä 17 maaottelua, joista se on voittanut 13. Savotta on ollut fyysisesti raskas, mutta jaksamisesta menestys ei ole kiinni.

– Kun voittaa, väsymys ei tunnu samanlaisena, kuin jos häviäisi. Energiaa ja virtaa riittää. Jaksamme painaa vielä muutaman päivän, siitä ei ole kahta sanaa, Jalonen lupaa.

SM-liigalle hyvää pr:ää

Sakari Mannisen jatkoerämaalillaan varmistama puolivälierävoitto Ruotsista nousee Suomen jääkiekkohistorian merkittävimpiin mainetekoihin. Se kohotti Leijonien itseluottamuksen tappiin.

– Meininki joukkueessa on koko ajan ollut rento. Tuollainen voitto totta kai tuo lisää itseluottamusta. Se kasvattaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja uskoa, että voimme voittaa minkä joukkueen tahansa.

Päävalmentaja Jalonen on tyytyväinen myös siihen, että paikoin parjattukin SM-liiga saa Leijonien menestyksen myötä hyvää pr:ää.

– Se kertoo, minkä tason kiekkoilijoita SM-liigan kärkipelaajat ovat.

Venäjän ex-päävalmentaja ei usko Suomen mahdollisuuksiin

Venäjän jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Vjatsheslav Bykov ennakoi Suomelle tappiota tämän päivän MM-välieräottelussa Venäjää vastaan.

Venäjä on voittanut MM-turnauksen kaikki kahdeksan otteluaan yhteismaalein 40–10.

– En usko, että Venäjällä on nykyisellä pelillään vaikeuksia edetä MM-loppuotteluun, Bykov kertoi uutistoimisto Tassille.

– Venäjä tarvitsee vain organisoitua peliä, tarkkaavaisuutta ja kurinalaisuutta, Venäjää vuosina 2006–10 valmentanut Bykov lisäsi.

Pelaajana kaksi olympiakultaa ja viisi maailmanmestaruutta voittanut Bykov ei suinkaan aliarvioi Suomea.

– Tunnemme Suomen hyvin. Se on koottu kotimaansa liigassa kiekkoilevista pelaajista. Se on hyvin kyvykäs ja liikkuva joukkue. Sillä on oma pelillinen ilmeensä, Bykov sanoi.

Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomi kamppailee otteluissa loppuun saakka. MM-puolivälierässä Ruotsia vastaan kapteeni Marko Anttila iski tilanteeksi 4–4 minuutti ja 29 sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun Leijonat haki tasoitusosumaa ilman maalivahtia.

– En usko, että pelaajamme sortuvat takaiskumaaliin ottelun lopussa, Bykov kuittasi.

Venäjä voitti Bykovin valmennuksessa maailmanmestaruudet vuosina 2008 ja 2009. Hänellä on päävalmentajana Suomesta karvas muisto Moskovan MM-kotikisoista 2007. Tuolloin Suomi kaatoi MM-välierässä Mikko Koivun tekemällä jatkoaikamaalilla Venäjän 2–1.