Patrick Kane tekee yhdysvaltalaista kiekkohistoriaa - "Olemme täällä voittamassa mestaruutta"

Yhdysvaltain kapteeni Patrick Kane debytoi MM-jäillä nuorena koltiaisena Halifaxin kisoissa 2008. Sen jälkeen häntä ei nähty MM-kisoissa yhdeksään vuoteen, kunnes viime vuonna Chicagon tähtihyökkääjä oli jälleen kehissä.

30-vuotias Kane on ollut "Skoda cupissa" aina huipputehokas. 19 ottelussa hän on takonut 12+21=33 pistettä. Vuosi sitten Tanskassa heltisi pistepörssin voitto saldolla 8+12=20. Kanen pistemäärä oikeuttaa tasapisteisiin MM-historian tehokkaimman yhdysvaltalaispelaajan Mark Johnsonin kanssa. 15+18=33 kirjauttanut Johnson pelasi vuosina 1978-90 yhteensä kahdeksat MM-kisat ja otteluitakin on 63. Seuraavalla pisteellään Kane siirtyy yksin jenkkitilaston kärkeen.

Omia pisteitään hän ei toki ole Kosicessa laskemassa, vaan mielessä on ihan muuta.

- Voitimme pronssin vuosi sitten. Meillä oli silloin hyvä joukkue, mutta tämä on vielä parempi. Me olemme täällä voittamassa mestaruutta, Kane linjasi.

Yhdysvallat ei ole voittanut jääkiekon MM-turnausta 83 vuoteen. Sen edellinen maailmanmestaruus on vuodelta 1960, kun Squaw Valleyn olympiaturnauksella oli myös MM-arvo.

Jenkit hävisivät turnauksen avausottelunsa kisaisäntä Slovakialle 1-4, mutta rusikoi eilen Ranskan nurin 7-1.

- Ranska-ottelu oli hyvä "rebound-peli" Slovakia-tappion jälkeen, Kane luonnehti.

Hän tietää, että Kosicen maanantai-iltapäivässä vastus kovenee.

- Suomi on kansainvälisissä turnauksissa aina paha vastustaja. Tiedämme, että joukkue on ollut pitkään yhdessä ja pelaa vahvasti viisikoina. Siihen meidän pitää olla valmiina, Kane arvioi

Leijonalauman nimettömyys ei Kanea hämää.

- Euroopassa pelaavista pelaajista kasattu joukkue hallitsee ison kaukalon niksit, pysyy hyvin kiekossa ja tekee sitä kautta pelin hankalaksi vastustajalle, Kane tiesi.