Patrick Kane ylisti Ruotsia ja murehti pronssiottelua – "Tulimme tänne voittamaan mestaruuden"

Yhdysvaltain kapteenia Patrick Kanea ei ehkä tunneta - tai ei ainakaan nuorempana tunnettu - jääkiekkomaailman sulavimpana tyyliniekkana, mutta välierätappion Ruotsille Kane kantoi kunnialla. Aika moni jenkkipelaaja paineli suoraan koppiin sanomatta sanaakaan, Kane hoiti omat velvoitteensa maksavaa yleisöä kohtaan.

– Avauserä oli meiltä hyvä, mutta Ruotsin maalivahti (Anders Nilsson) otti uskomattomia torjuntoja. Jatkossa koko vastustajan joukkue oli todella vahva, hän antoi tunnustusta Ruotsille ja hulppeat 41 kertaa torjuneelle Nilssonille.

– Saimme turnauksen aikana melko hyvin kiinni ison jään pelistä, vaikka meillä ei ole siitä juurikaan kokemusta. Tämän parempaan se ei kuitenkaan riittänyt, Kane murehti.

Kun pronssiottelu sinnikkäästi vuosi toisensa jälkeen kuuluu MM-kisojen otteluohjelmaan, pitäisi se sunnuntaina vielä päksiä pois.

– Me tulimme tänne voittamaan mestaruuden. Pronssipeliin on todella vaikea löytää latausta, mutta jostain se vain on kaivettava, turnauksen pistepörssin voitossa saldolla 8+11=19 kiinni oleva Kane sanoi.

Päävalmentaja Jeff Blashill yritti vielä valaa henkeä sunnuntaille.

– Meillä ei ole montaakaan (yhteensä 18, 2000-luvulla vain kolme) mitalia MM-kisoista, olisi tärkeää pystyä sellainen ottamaan, sanoi Blashill.

Uskoikohan itsekään?