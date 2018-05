Pekka Jormakka uskoo, että häkki heiluu: Eeli rakastaa maalintekoa

Pekka Jormakka on kevään ajan pitänyt yhteyttä Jokereista tuttuun Eeli Tolvaseen, joka on KHL-kauden päätyttyä hakenut peliaikaa Nashvillessa. Sen perusteella Jormakka odottaa hänen kanssaan kolmosketjussa pelaavalta Tolvaselta tehoja.

– Se on poika joka tykkää pelata. On soiteltu ja kun (hän) on poppareilla ollut, niin varmasti haluaa tulla näyttämään ja haluaa tehdä maaleja. Hän rakastaa maalin tekemistä. Uskon että häkki heiluu, Jormakka ennakoi.

Jormakka pelasi tällä kaudella Jokereissa ajoittain Tolvasen kanssa samassa ketjussa. MM-turnauksessa Jormakan suoritukset ovat jääneet odotuksista: pistetili on nollilla, ja välillä Jormakka on pudonnut kolmosketjusta kolmanneksitoista hyökkääjäksi.

– En ole vielä päässyt oikein ytimeen. Nyt on paras paikka siihen, kun tulee Kanada vastaan. Taso on sellainen, että se pakottaa siihen. Totutusti olen ollut kovissa paikoissa parhaimmillani. En sellaisissa läpsyttelypelissä pääse omaan parhaaseen. Mitä kovempi vastus, sen paremmin pelaan.

Jormakan ja Tolvasen keskushyökkääjänä pelaa Sakari Manninen. Se tarkoittaa sitä, että ketjun kaikki pelaajat ovat alle 180-senttisiä ja sentterinä pelaa laitahyökkäämiseen tottunut mies.

– Meidän pitää pystyä pysymään kiekossa. Laitetaan jalat liikkeelle ja tehdään kovasti hommia, niin kyllä se yleensä riittää. Ja asenteen pitää olla kunnossa, Jormakka sanoi.

Kanada vannoo samojen asioiden nimeen, joten odotettavissa on alkulohkon vauhdikkain ottelu.

– Meidän joukkue on kasattu siten, että pystymme haastamaan hyvällä luistelulla. Jokainen äijä pystyy luistelemaan hyvin. Uskon että tulee vauhdikas ottelu.