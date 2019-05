Puolet leijonien maaleista tehneen tehotrion "ketjunvanhin" ei paukuttele henkseleitä - "Ihan ok"

Neljä vuotta sitten kirvelevästi viimeisenä miehenä MM-joukkueesta pudonnut hyökkääjä Harri Pesonen on häärinyt Kosicessa leijonien tehokkaimmassa ketjussa yhdessä Kaapo Kakon ja Sakari Mannisen kanssa.

Kolmikko on paukuttanut peräti puolet joukkueen 20 maalista. Superjuniori Kakon saldo on 6+1, Mannisen 1+5 ja Pesosen 2+1.

"Ketjunvanhin" Pesonen, 30, ei silti paukuttele henkseleitä, vaikka suurta moitteen sijaa ei löydy.

- Voisi olla enemmänkin maaleja meidän ketjulla. Aika hyvin on päästy omista pois ja vastustajan päätyyn, Pesonen arvioi maanantain harjoitusten jälkeen.

Omakin suoritus saa suhteellisen puhtaat paperit.

- Ihan ok. Vastuuta on tullut mukavasti ja silloin on helpompi pysyä rytmissä. Maaleja voisi itsellänikin voisi olla enemmän, mutta ehkä ne tulee sitten oikeissa peleissä.

"Alkaa kropassa tuntua"

Leijonat on tahkonnut Kosicessa kymmeneen päivään kuusi ottelua. Pesonen liittyi leiriryhmään huhtikuun puolivälin jälkeen ja pelasi ennen kisoja viidessä ottelussa reilun kahden viikon aikana. Seurajoukkue Langnaussa kertyi runkosarja- ja pudotuspelit mukaan lukien 56 ottelua.

67 matsia ei suinkaan ole mikään mahdoton määrä, mutta tahti on ollut kiristyvä.

- Kyllä tässä alkaa kropassa tuntua, että nyt on pelattu hokia. Ei täällä ole mitään höpöhöpö-pelejä, vaikka jotkut saattavat siltä paperilla näyttääkin, Pesonen sanoi.

- Nyt odotellaan sitä, että saadaan hoidettua jämäkästi Saksa-peli pois alta ja päästään pelaamaan puolivälierää.

Saksasta "Muuramen muflonilta" ei toistaiseksi löydy laajempaa ekspertiisiä.

- Kaksi peliä olen niiltä nähnyt. Slovakiaa vastaan pelasivat helkkarin hyvin, Kanada-peli sitten taas oli ihan karmea. Suomalainen valmennus kun on, niin järjestelmällinen ja sitoutunut porukka tulee vastaan. Veikkaan, että se on kovin peli tähänastisista.

Aikainen peli asettaa haasteensa

Oman haasteensa tiistain kamppailuun heittää sen alkamisaika, kello 12.15 paikallista aikaa. Pesonen ei ole moista ottelua tahkonnut yli viiteen vuoteen.

- Joskus AHL:ssa olen pelannut kello 13 alkaen. Se oli sunnuntai ja kolmas peli kolmeen päivään. Silloin oli vähän piimää pohkeissa, hän muisteli.

Näin aikaiseen peliin valmistautuminen täytyy tehdä osaksi jo edellisenä päivänä.

- Pitää tankata enemmän tämän päivän aikana, aamulla on vähän hankala syödä mitään sen tukevampaa. Ravinto ja nesteytys on oleellinen juttu. Aamulla pieni kävely ja sen jälkeen yritetään tunkea pastaa naamaan, Pesonen suunnitteli.

Voittamalla Saksan Suomi voittaa Kosicen lohkon, paikka kahden parhaan joukossa on jo varmistunut. Lohkovoitto on toki tavoite, ei pakkomielle.

- Ei sinne voi lähteä puolivaloilla vetelemään. Sen jälkeen on vaikea saada uudelleen sitä omaa peliä päälle torstain puolivälierään, Pesonen tiesi.