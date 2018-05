Säteri aloittaa maalilla, Miro Heiskanen pelikunnossa

Harri Säteri torjuu Leijonien maalilla, ja puolustaja Miro Heiskanen on toipunut sairasteluistaan pelikuntoon, kun Suomi aloittaa jääkiekon MM-kisat kello 17.15 Etelä-Koreaa vastaan.

Suomi lähtee otteluun seitsemällä puolustajalla ja kahdellatoista hyökkääjällä. Heiskanen aloittaa Ville Pokan puolustajaparina Suomen ykkösviisikossa.

– Seitsemällä pakilla me on menty koko kausi. Me halutaan pelata tietynlaista jääkiekkoa, ja intensiteetin pitää pysyä kovana, Suomen päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoi Suomen aamuharjoitusten jälkeen.

Ylivoimalla Suomen puolustajista pelaavat Ville Pokka, Julius Honka ja Markus Nutivaara.

– Se että me saadaan kaikki seitsemän puolustajaa kiertoon, on iso voimavara, Marjamäki sanoi.

Nuoren pelaajapolven puolustajien hyökkäysosaaminen on Marjamäen mukaan suurin muutos Suomen pelaamisessa hänen päävalmentajakaudellaan.

– Pakit tekevät sen, että päästään jalalla paineen alta pihalle ja pystytään puolustamaan ylhäältä asti pakit tiiviinä. Ei tarvitse peruuttaa, luotetaan omaan luisteluun ja paljon enemmän tuollaista karvaus- ja häirintäpelaamista. Tietyllä tavalla on myös satsattu paljon nopeisiin pelin kääntämisiin. Pakit on se isoin, he ovat tehneet ison osan meidän tämän kauden maaleista.