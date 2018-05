Säteri maalilla, ketjut ennallaan Sveitsiä vastaan – tässä ovat Leijonien kentälliset

Harri Säteri aloittaa Suomen maalilla illan puolivälieräottelussa Sveitsiä vastaan jääkiekon MM-kisoissa Herningissä. Suomen ketjuihin ei ole tullut muutoksia toissapäivän Yhdysvallat-ottelun jälkeen.

– Ei ole mikään muuttunut. Joukkue vaikuttaa hyvältä ja ollaan pelattu hyvin. Ei tarvitse mitään kania vetää hatusta, päävalmentaja Lauri Marjamäki sanoi Suomen harjoitusten jälkeen.

Marjamäki sanoi tuntevansa olonsa rauhallisemmaksi kuin alkusarjan peleissä.

– Itsellä tuntuu että mielenrauhaa on enemmän kun pelissä on panosta. Tuntuu että alkusarjan väännöt ovat puristamista. Nyt ruvetaan mittaamaan, mistä meidät on tehty. Tiistaina pelattiin jo kovapanoksinen peli ja uskon että siitä voidaan vielä parantaa.

Marjamäki sanoi Suomen keskittyneen pelipalaverissaan lähinnä omaan pelaamiseen.

– Me tiedämme Sveitsistä tietyt asiat, mutta enemmän mietittiin, että mitä se vaikuttaa meidän vahvuuksiin.

Marjamäki ei halunnut kertoa, mitkä nämä asiat ovat, joihin Sveitsi yrittää iskeä.

Jos Marjamäki olisi Sveitsin valmentaja, mihin hän panostaisi?

– Onneksi en ole, Marjamäki hymähti.

Suomen kokoonpano Sveitsiä vastaan kello 21.15

1:

81 Eeli Tolvanen - 64 Mikael Granlund - 96 Mikko Rantanen

41 Miro Heiskanen - 2 Ville Pokka

2:

19 Veli-Matti Savinainen - 20 Sebastian Aho - 86 Teuvo Teräväinen

55 Miika Koivisto - 77 Markus Nutivaara

3:

25 Pekka Jormakka - 65 Sakari Manninen - 24 Kasperi Kapanen

4 Tommi Kivistö - 6 Julius Honka

4:

18 Saku Mäenalanen - 22 Janne Pesonen - 12 Marko Anttila

50 Juuso Riikola

13. hyökkääjä:

34 Olli Palola