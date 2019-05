Selfiekeppimies: Syökö suomalaismedia Toni Söderholmin kädestä? Syö!

MM-kiekkosivustomme selfiekeppimies Tuomas Heikkilä nostaa Kosicessa tikunnokkaan leijonien ongelman, jonka Saksa-tappio toi vastaansanomattomasti esiin.

- Keihäänkärkeä, kansainvälisen ratkaisijaluokan pelaajia ei joukkueessa ole. Saksalla on, Heikkilä arvioi.

- Kun vastassa oli joukkue, joka on käynyt pitkän leirityksen ja on hyvin valmennettu, tulos on tuollainen.

Saksan päävalmentaja Toni Söderholm on ollut näiden kisojen aikana runsaasti esillä suomalaisessa mediassa.

- Jos kysytte, syökö suomalaismedia Söderholmin kädestä, niin syö, Heikkilä linjaa.

Mutta miksi näin on? Mikä on Söderholmin salaisuus? Voisiko Söderholmista tulla joskus Suomen maajoukkueen päävalmentaja? Millaisen arvosanan leijonille voi antaa alkulohkosta? Miksi videon aluksi puhutaan iltarasteista?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyy vastaus oheiselta videolta.