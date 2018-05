Selkeää suosikkia ei ole - Mirakel på isen, anyone?

ASETELMA: Yhdysvaltain performanssi B-alkulohkossa Herningissä pakottaa muistelemaan laulaja-lauluntekijä Veikko Lavia näin suomalaisesta vinkkelistä. "Ota löysin rantein, älä jännitä", vuonna 1996 edesmennyt Lavi filosofoi ja on kaikella tavalla oikeassa. Jenkkiryhmä ei todellakaan jännittänyt, nautti elostaan täysin siemauksin ja oli laajalti raportoidusti näkyvä ryhmä keskisen Jyllannin yöelämässä.

Mutta kun aika koitti ja turnaus oli niin sanotusti linjalla, Yhdysvallat hoiti hommansa ja voitti Tshekin 3-2 kaksi maalia viimeistelleen kapteeninsa Patrick Kanen johdolla. Nyt, kun joukkue on vain kahden voiton päässä maailmamestaruudesta, ylimääräinen häslääminen lienee historiaa ja fokus on puhtaasti pelissä ja niiden voittamisessa.

Välierässä vastaan asettuva Ruotsi hallinnoi Kööpenhaminan A-lohkoa, mutta oli hämmentävän lujilla puolivälierässään Latviaa vastaan voittaen niin ikään 3-2. Herningin lohkon yllättäjä harasi vastaan loppuun saakka ja ainakin ruotsalaismedia piti kamppailua peräti fiaskona.

Ruotsilla on kuitenkin miehistössään reilusti yli 6000 ottelun NHL-kokemus. Joukkue on hurja yhdistelmä kokemusta ja nuoruutta tai oikeammin nuorta kokemusta. Joukkueen vanhin pelaaja on 31-vuotias Patrik Hörnqvist ja hänen lisäkseen 1980-luvulla syntyneitä ovat vain 1989-ikäluokkaa edustavat Mikael Backlund sekä Gustav Nyqvist.

Tre Kronorin sairastuvalla on tällä kaudella yhden AHL-sesongin jälkeen myös NHL-kaukaloihin palannut Erik Gustafsson.

ARVIO: Voisiko tämä olla mirakel på is? Herningin härväämisen rauhoittamat jenkkipelurit ovat taatusti yllätysvalmiita, mutta Ruotsi lienee kuitenkin lähtökohtaisesti inasen parempi joukkue. Tasaista on ja tämäkin kamppailu päättyy kummankin ryhmän puolivälierän tavoin 3-2. Suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: NHL:ssa pelasi tällä kaudella massiiviset 101 ruotsalaista. Vertailun vuoksi Suomen vastaava lukema on 43 ja iltapäivän vastustajan Yhdysvaltain 282. MM-kisoihin saapuneista svenssoneista tehokkain NHL-peluri oli Anaheimin Rickard Rakell, joka kiskoi ankoille 34+35=69 pistettä. Hän on ollut joukkueensa pisterohmu myös Kööpenhaminassa saldolla 6+7=13.

Yhdysvaltain liki 300:sta NHL-pelaajasta MM-kisoissa pelaavista tehokkain oli Calgaryn hyökkääjä Johnny Gaudreau takoen 24+60=84 pistettä. "Johnny Hockey" oli kenties se eniten Herningissä "viihtynyt" pelaaja. Johtuuko sitten siitä vai mistä, mutta huipputaitava hyökkääjä on iskenyt Tanskassa vasta yhden maalin. Viime vuonna Gaudreau paukutti MM-jäillä 6+5=11 pistettä.