Sensaatio! Leijonat alisti kymmenien miljoonien tähtisikermää - "Ei ne pystyneet pelaamaan"

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pyysi Ruotsi-ottelun alla joukkueeltaan rohkeutta ja uskallusta. Kesti hetken ennen kuin niitä alkoi näkyä. Siinä vaiheessa länsinaapuri johti jo 3-1.

Mutta sitten alkoi tapahtua. Leijonat oivalsi, että mitään hävittävää ei ole ja alkoi lyödä puita uuniin mottitolkulla. Ruotsin NHL-tähdistö ihmetteli sormi suussa ja toinen ties missä, että mikä on homman nimi.

61 minuutin ja 37 sekunnin jälkeen kaikki oli ohi. Sakari Manninen laulatti ylänurkkaa: 5-4.

Eräs suomalaisen kiekkohistorian suurimmista sensaatioista oli valmis. Nimetön leijonalauma voitti maalintekokilpailun 250 NHL-maalin miehistöä vastaan.

- Laitettiin kiekkoa liikkeelle, vyöryteltiin ränniä pitkin ja vaihdeltiin puolia. Ei ne pystyneet oikein pelaamaan omaa peliään, eivätkä jaksaneet hyökätä. Se puri, mitä lähdettiin hakemaan, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

- Lisäksi käytettiin kiekkoa viivassa pakeilla ja tehtiin sitä kautta tänään kolme maalia, hän viittasi Niko Mikkolan, Petteri Linbohmin ja Jani Hakanpään maaleihin.

"Huikea suoritus joukkueelta"

Kaksi viimeistä erää Suomi oli kaukalossa välillä suorastaan dominoiva.

- Ruotsi oli todella tehokas, teki melkein kaikista paikoistaan maalin. Muuten tämä oli ihan selkeästi meidän peli. Ansaittu voitto, Jalonen linjasi.

Kokenut valmentaja on voittanut maailmanmestaruuden sekä aikuisissa että alle 20-vuotiaissa ja myös kertaalleen Suomen mestaruuden. Ruotsin kellistäminen näillä miehistöillä maittoi Jaloselle.

- Kyllä tämä ihan kärkipäähän mahtuu, ei kahta sanaa. Huikea suoritus joukkueelta.

Suomen voiton ja viiden tehdyn maalin arvoa nostaa se, ettei päätuomaripari Brett Iverson - Roman Gofman tohtinut viheltää ruotsalaistähdille ainuttakaan rangaistusta. Suomella jäähyjä oli kaksi.

- Ylivoima oli tänään heikkoa, pyöreä nolla prosenttia. Sitä pitää parantaa seuraavaan peliin Jalonen murjaisi.

"Kaveria ei jätetä"

Jos oli Mannisen voittomaali herkullinen, sitä oli myös Marko Anttilan 4-4 -tasoitus. Kapteeni Mörkö iski turnauksen ensimmäisensä ilman maalivahtia, kun pelikellossa oli tähteellä enää puoli minuuttia.

Kaukalon pisin (203) ja lyhin (170) osuivat peräjälkeen.

- Siinä oli ensin vastustajalla paikka, mutta pystyttiin reboundista kääntämään. Pesonen (Harri) meni siellä jo kärjessä raikkaalla jalalla, mutta päätin ajaa itse alueelle kiekon kanssa ja pääsin pakin jaloista laukomaan, Manninen maiskutteli osumaansa.

Leijonien pisterohmulla (2+8=10) oli yksinkertainen selitys miljoonamiesten rökittämiselle.

- Me uskotaan tähän omaan juttuumme ja pelataan toinen toisillemme. Kaveria ei jätetä, silloin tulos on positiivinen. Työnteko on ihan tapissa kaikilla, Manninen sanoi.

Leijonat lähestyi ronskista materiaalierosta huolimatta puolivälierää karjahdellen. Päävalmentaja Jalonen sanoi, että Ruotsilla ei ole kaikki kunnossa ja voitonvarmana oli liikkellä moni muukin.

- Itseluottamus on korkealla tasolla. Puhuttiin ennen peliä, että ihan turha näitä on lähteä jännittämään, Manninen sanoi.

Suomi kohtaa lauantain välierässään Venäjän Bratislavan muistorikkaassa Ondrej Nepela -areenassa.