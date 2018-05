Slovakia nappasi avausvoittonsa MM-kisoissa

Jääkiekon miesten MM-kisat vaisusti aloittanut Slovakia kukisti A-lohkon ottelussa Itävallan 4–2. Voitto oli Slovakialle Tanskan MM-turnauksen ensimmäinen.

Avauspelissään Slovakia oli taipunut Tshekille jatkoajalla, ja sen jälkeen tuli tappio Sveitsille.

Kööpenhaminassa pelatussa ottelussa Itävalta siirtyi kamppailun alussa johtoon, kun Slovakian Andrej Sekera ohjasi kiekon omiin. Slovakia nousi nopeasti tasoihin Marcel Hascakin osumalla.

Toisessa erässä Tomas Jurcon takanurkkalaukaus vei Slovakian 2–1-johtoon. Lisää nähtiin erän puolivälissä, kun Christian Jarosin sipaisu pomppi maalivahti Bernhard Starkbaumin varusteista maaliviivan yli.

Itävallan Peter Schneider laukoi kolmannessa erässä kavennuksen, ja päätösminuutilla Michal Kristof iski loppunumerot tyhjiin.

Itävalta on hävinnyt kaikki kolme pelaamaansa ottelua. Joukkueen toistaiseksi ainoa piste on tullut jatkoaikatappiolla Sveitsille. Tällä hetkellä Itävalta on kuitenkin säilymässä MM-kisojen A-sarjassa, sillä nollan pisteen Valko-Venäjä on lohkon jumbona.