Slovakia-voitossa vain yksi kauneusvirhe - "Meitä on äärimmäisen vaikea voittaa"

Leijonien 4-2 -voitto Slovakiasta sisälsi oikeastaan vain yhden kauneusvirheen. Suomi johti ottelua 2-1 toisen erän alkupuolella, kun Tomas Tatar ja Andrej Sekera istuivat muutaman minuutin sisään kaksiminuuttiset. Siinä olisi ollut sauma tappaa peli jo alkuunsa, mutta lopulta Slovakia tuli 2-2 -tasatilanteeseen erän lopulla pitkään ja hartaasti videolta tutkitulla maalilla.

- Niistä ylivoimista olisi voinut ratkaista, päävalmentaja Jukka Jalonen myönsi, mutta säästi ylivoimaviisikkonsa ainakin julkiselta kritiikiltä.

- Ihan tyytyväinen olen ylivoiman rakenteeseen, siinä oli ideaa. Ei vaan mennyt sisään, Jalonen tuumasi.

Petteri Lindbohmin 1-0 toki oli ylivoimamaali. Se syntyi aivan Michal Cajkovskyn rangaistuksen loppuhetkillä. Lindbohm ei lähtökohtaisesti kuulu ylivoimakoostumuksiin, mutta kävi maalin edestä sutimassa kiekon pussiin.

- Siinä oli jäähyä sen verran vähän jäljellä, että Lindbohm hyppäsi askiin ihan normaalissa järjestyksessä seuraavana puolustajana, Jalonen selvitti.

Lindbohmia osuma tietysti myhäilytti.

- Kävin tekemässä, ei se tuon vaikeampaa ole. "Pendo" (puolustajia peluuttava valmentaja Antti Pennanen) veti tällaisen ässän hihasta, uransa ensimmäisen maajoukkuemaalin viimeistellyt Lindbohm leukaili.

Sunnuntai on leijonille välipäivä, maanantaina on vastassa Yhdysvallat. Erinomaisesti käynnistynyt turnaus ei anna aihetta suurille muutoksille.

- Samalla tavalla jatketaan, tästä saatiin tietysti taas lisää itseluottamusta. Ei me varmaan ihan jokaista peliä voiteta, mutta kyllä me on koko ajan tiedetty, että meitä on äärimmäisen vaikea voittaa, Jalonen sanoi.