Stanley cup -voittaja kehittää Korean kiekkoa – "Tämä on kunniatehtävä"

Harvalla MM-kisajoukkueella on penkin takana kaksinkertaista Stanley cupin voittajaa, mutta leijonien lauantaisella avausvastustajalla Etelä-Korealla on. No, 51-vuotias Jim Paek sai toki kiekko-oppinsa Kanadassa, mutta on kuitenkin paljasjalkainen korealainen.

- Synnyin Koreassa, kasvoin korealaisessa perheessä ja korealainen kulttuuri on syvällä minussa. Siksi on hienoa tehdä töitä korealaisen jääkiekon eteen. Tämä on kunniatehtävä ja olen erittäin ylpeä siitä, yksivuotiaana perheensä kanssa Soulista Torontoon muuttanut Paek sanoo.

Keväällä 2003 Nottingham Panthersissa päättyneellä pelaajaurallaan Paek pelasi yli 200 NHL-ottelua ja rapiat 600 kamppailua IHL:ssa. Heti pelaajauran jälkeen tie vei päävalmentajaksi Orlando Sealsiin, kun 1970-luvulta tuttua WHA-liigaa yritettiin herätellä uudelleen henkiin.

Se leikki oli yhden kauden jälkeen ohi, mutta Paekin valmentajan ura vasta alkanut. Ensin yksi kausi juniorivalmentajana ja sen jälkeen yhdeksän kautta Detroitin farmijoukkueen Grand Rapids Griffinsin kakkosvalmentajana.

"Matka on pitkä"

Kunnes kotimaa kutsui. 2014-16 Paek luotsasi Etelä-Korean alle 20-vuotiaita ja nyt mies on toista kautta A-maajoukkueen päävalmentaja.

- Suunta on oikea ja kiekkoilumme menee koko ajan eteen päin, mutta matka on tietysti vielä pitkä, Paek arvioi.

- Pyeongchangin olympialaiset antoivat sysäyksen oikeaan suuntaan. Yhä useampi korealainen tietää nyt lajin nimeltä jääkiekko. Saimme paljon positiivista mediahuomiota kisojen aikana, vaikka emme yhtään peliä voittaneetkaan, hän lisää.

Paekin mukaan eteläkorealaisen penkkiurheilijan kivijalkoja ovat esimerkiksi jalkapallo ja baseball. Mutta onko jääkiekko laji, joka istuu paikallisen urheilufanin sielunmaisemaan?

- Totta kai! Fyysinen, vauhdikas laji toimii siellä varmasti. Meidän pitää vain saada laji enemmän näkyville.

Maan lahjaikkaimmat luistelijat valitsevat usein pikaluistelun tai kaukalopikaluistelun, kun näissä lajeissa on esikuvia ja menestystä.

- Toivottavasti saadaan jääkiekko joskus samalle tasolle. Mutta se vaatii kehitystä joka tasolla, ei vain pelaajissa. Valmennusta pitää kehittää, tuomaritoimintaa pitää kehittää ja niin edelleen, Paek sanoo.

Bonuskierroksen aluksi leijonat

Kaudella 1993-94 lyhyen aikaa Jari Kurrin kanssa Los Angeles Kingsissa pelannut korealainen kiekkoikoni arvostaa suomalaisen jääkiekon korkealle. Kaudella 2013-14 viisi korealaista pelasi Kiekko-Vantaan mestisjoukkueessa osana maan kiekkoilun kehittämisohjelmaa. Suomessa hanke ei hurraa-huutoja herättänyt, kun suurin osa pelaajista oli mestistasolla helisemässä.

Korealle kuviosta lienee kuitenkin ollut hyötyä. Neljän vuoden takaisista mestispelaajista Ji Min Kim ja Jung Ahn ovat jo lopettaneet uransa, mutta Won-Jun Kim, Jin Hui Ahn ja Sang Hoo Shin olivat mukana olympialaisissa ja urakoivat myös Herningin MM-kaukalossa.

- Nuoret pelaajamme kehittyivät mestiksessä aivan eri tahtiin kuin Koreassa pelanneet. Suomi on hieno kiekkokulttuuri, joka on tuottanut paljon hienoja pelaajia, Paek kehuu.

Kaukana Euroopassa pelattavat MM-kisat tuskin sytyttävät Kaukoidässä samanlaista kiekkokiinnostusta kuin olympialaiset kotikisat, mutta debyytti A-sarjassa on silti tärkeä.

- Tämä on bonuskierros. Olympialaiset olivat korealaisen jääkiekon alku, tämä on seuraava askel. Otimme paikan A-sarjassa pelaamalla, joten kuulumme tänne, Paek toteaa.

Leijonien kohtaamiseen hän suhtautuu realistisesti, mutta leppoisasti hymyillen.

- Toivottavasti pystymme yllättämään ja horjuttamaan Suomea, mutta pitää olla realisti. Toinen joukkue on täynnä "miljoonan dollarin kiekkoilijoita" ja toinen ei ole. Tärkeintä on se, että pysymme pelisuunnitelmassa ja jauhamme omaa juttuamme, vaikka Suomi tekisi kymmenen maalia.