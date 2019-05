Super-Kaapo kuritti Slovakiaa ja dominoi maalipörssiä - "Olihan se huikeaa!"

Kieltäytymissuman keskellä kasattu leijonalauma on ainakin alun perusteella kirjoittamassa huimaa tarinaa Kosicessa. Perjantain Kanada-voitto sai lauantai-illassa seuraa, kun kisaisäntä Slovakia kellistyi 4-2.

Vaikka Slovakia roikkui pelissä numerollisesti mukana pitkään, oli Suomi selvästi parempi paikallaolijoista.

- Odotetun tiukka taistelu, tila ja aika olivat todella vähissä. Pojat puristivat kyllä itsestään kaikki mehut irti. Onneksi meillä oli siinä Kaapo (Kakko) sitten, joka pystyi naulaamaan pelin tiukassa paikassa, päävalmentaja Jukka Jalonen totesi.

Niin, nuoriherra Kakko oli jälleen oma lukunsa. Kanada-ottelun kaksi maalia saivat nyt seuraa hattutempusta. 2-1 -maalin Kakko latasi lämärillä yläkulmaan, veivasi 3-2 -voittomaalissa Martin Fehervaryn aivan solmuun ja tiristi viimeisen tyhjiin 15 sekuntia ennen loppusummeria Slovakian haettua tasoitusta ilman maalivahtia.

Kakko johtaa turnauksen maalipörssiä viidellä osumallaan.

- En voinut tällaista tietenkään kuvitella, eikä kukaan muukaan. Pelilliset ominaisuudet tiedettiin, mutta Kaapo on virittänyt itsensä huippuiskuun niin henkisesti kuin fyysisestikin neljän viikon leirityksen aikana, Jalonen kehui.

Kakko varataan ensi kesänä NHL:aan ykkösenä tai kakkosena. Jalonen ei lähtenyt ennustelemaan, millaisiin sfääreihin TPS-kasvatin ura nousee.

- Eihän niitä rajoja kukaan tiedä. Se nähdään sitten 15-20 vuoden päästä, Jalonen tuumasi.

"Hyvä äijä, ei leiju"

Kakon voittomaali oli silmiä hivelevää jääkiekkotaidetta. Puolustaja Niko Mikkola kurkkasi siniviivalta vastaan ja työnsi kiekon kulmaukseen Kakolle, joka luritti huimapäisellä harhautuksellaan voittomaalin.

- Sytyin, hihkaisi Mikkola.

- Melkoisen maalin se taikuroi, hän lisäsi.

23-vuotias Mikkola ei ole hänkään iällä pilattu, mutta on jo kokeneempi karpaasi 18-vuotiaaseen Kakkoon verrattuna.

- En tuntenut Kaapoa ennen kuin tänne tultiin. Hyvä äijä, on nöyrä eikä leiju. Hyvä luistelemaan, hyvä kiekon kanssa ja melko isokokoinen. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä kiekkoilija tarvitsee samassa paketissa, Mikkola luonnehti.

"Flow-tila on oikea sana"

Kakko ei hattutemppunsa jälkeen juuri henkseleitä paukutellut. Ei, vaikka maaleja on tosiaan kasassa jo häkellyttävät viisi.

- No, siinä on pari tyhjiin laitettua... Mutta hienoahan se on tietysti näissä peleissä onnistua, sanoi Kakko, joka ei turnausta edeltäneissä harjoitusotteluissa tehnyt maaliakaan.

Voittomaalista sentään heltisi pieni heruttelu.

- Olihan se huikeaa. Hieno harhautus, välillä tuollaisia on mukava yrittää. Kun pääsin pakista ohi, heitin vain kiekon maalille päin ja sattui menemään, Kakko tuumasi.

Hän pelaa tällä hetkellä jääkiekkoa, jossa onnistuu kaikki ja tekee sen aivan ilmiömäisellä tasolla. Mitään patenttiselitystä vireelleen hän ei keksinyt.

- Flow-tila. Se on se oikea sana, Kakko myhäili.