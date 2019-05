Supertähdille hernettä nenään – Tässä on leijonien voittosauma Venäjää vastaan

ASETELMA: Venäjä on voittanut Bratislavassa kaikki kahdeksan otteluaan maalierolla 40-10, vaikka se ei suinkaan ole käynyt kaikilla sylintereillä. Aleksander Ovetshkinilla on kasassa vain 2+1 pistettä, niistä 1+1 Italiaa vastaan.

Ovetshkinin, Jevgeni Kuznetsovin ja Kirill Kaprizovin muodostama ketju ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Jevgeni Malkinkaan ei ole näyttänyt siltä dominoivalta superhärältä, joka hän joskus oli. Ja niin edelleen.

Mutta Venäjällä on NHL:n pistepörssin voittaja, tämän turnauksen paras pelaaja Nikita Kutsherov (6+10). Hän muodostaa supervaarallisen laituriparin Nikita Gusevin (5+10) kanssa, keskellä tasapainottaa Artem Anisimov.

Eikä tähtien yskähtelystä pidä hämääntyä. Nämä veljet saattavat kaivaa kutosvaihteen laatikosta milloin tahansa ja ovat pintakaasulla ajellessaankin aika pirun hyviä pelaajia. Lisäksi Venäjä on kokonaisuutena harmonisempi joukkue kuin Ruotsi oli.

Mutta leijona myhäilee ja teroittaa kynsiään. Se tietää, että Venäjä turhautuu ja tulee kiukku, kun täysin tuntemattomat tusinaukot ottavat pelin aloitteet itselleen supertähdiltä. Venäjä turhauttamisen Suomi on aina osannut.

Mitä vähemmän Venäjä pääsee kiekkoon, sen tuskaisemmaksi sen peli käy. Mitä ärhäkämmin Suomi antaa painetta, mitä vihaisemmin se takakarvaa, kuta suuremmaksi kasvaa kiukku. Kaapo Kakko, Sakari Manninen ja Harri Pesonen näyttävät eteen, muut seuraavat perässä.

Väkisinkin katse kohdistuu myös leijonien maalin suulle. Kevin Lankisen täytyy kiskaista uransa kovin "seinäpeli", mikäli Suomi mielii tämän kamppailun voittaa. Eikä sekään välttämättä riitä. Vastustajan maalia tilkitsevälle Andrei Vasilevskille ei lipsahtele helppoja, kuten Ruotsia vastaan Henrik Lundqvistille lipsahteli.

Se on valitettavaa, mutta kun Venäjä pelaa MM-kisojen ratkaisuottelua, on nostettava tikunnokkaan ottelun tuomaristo. Martin Frano (CZE) ja Tobias Björk (SWE) ovat pääpillimiehet tänään. Venäjää hyödyttäneitä tuomarifarsseja on nähty MM-karkeloissa useita, toivottavasti tänään ei näin tapahdu.

Leijonien kokoonpanossa ei ole muutoksia sitten voitollisen puolivälierän.

ARVIO: Vaikeaa, vaikeaa. Jos Venäjän tulivoima ryöpsähtää valloilleen ja nupit pysyvät kasassa, on leijonat nesteessä. 4-5 maalia Venäjälle, 1-2 leijonille voisi silloin olla kelpo prognoosi. Mutta se toinenkin vaihtoehto on olemassa. Se, jossa supertähtiä alkaakin keljuttaa. Silloin leijonat menee finaaliin 3-2. Valitkaa näistä.

SEURAA HEITÄ: Marko Anttila on hiillostanut Ilja Kovaltshukin raivon partaalle KHL-otteluissa useampaan otteeseen. Pelillisesti nyky-Kovaltshuk ei ole Venäjälle kovinkaan merkittävä pelaaja, mutta jos Iljalle tulee kiukku, se voi levitä pitkin joukkuetta. Tämän kapteeni Mörkö varsin hyvin tietää ja pystyy toki tekemään kiusaa monelle muullekin venäläispelaajalle.

Jonkinlaisen määrän ylivoimaa Venäjä saa vaikka mikä olisi, se on IIHF:n turnausten ratkaisuotteluissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Se on pyöritellyt ylivoimaansa napakalla 33 prosentin teholla, keskimäärin yhden yv-maalin tekemiseen on tarvittu rapiat neljä minuuttia. Ahkerin verkon Jevgeni Dadonov, jonka seitsemästä osumasta neljä on syntynyt ylivoimalla.

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1: 25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - Niko Ojamäki; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2: 82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3: 19 Veli-Matti Savinainen - 76 Jere Sallinen - 71 Kristian Kuusela; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4: 41 Joel Kiviranta - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Jussi Olkinuora)