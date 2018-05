Tanska hurmioitui yllätysvoitosta: "Emme pelänneet"

Herningin jäähallin ulkopuolella laulu ja riemu raikasivat vielä pitkään sen jälkeen, kun loppusummeri oli kajahtanut MM-jääkiekon ottelussa Tanska–Suomi. Kisaisäntien 3–2-yllätysvoitto nosti MM-hurmoksen pienessä jääkiekkomaassa kattoon.

– Tämä on urani paras päänahka, nyt viisi vuotta Tanskaa luotsannut ruotsalaisvalmentaja Jan Karlsson tiivisti.

– Suomella on nuori ja nälkäinen joukkue. Kaikki puhuivat ennen ottelua heidän maalimäärästään (kolmessa ottelussa 23), mutta minä olin yhtä vaikuttunut heidän puolustuksestaan. He antavat kaikkensa voittaakseen. Mutta me otimme voiton.

– Teimme perusvarmaa kiekkotyötä koko 60 minuutin ajan. Sellaista on valmentajana hieno seurata.

NHL-liigan San Jose Sharksin kaksikko Mikkel Bödker ja Jannik Hansen olivat saapuneet rapakon takaa kotimaahan vain viisi tuntia ennen ottelun alkamista, mutta lähtivät matkaväsymyksestä välittämättä jäälle. Kyllä kannatti, kaksikko totesi.

– Ei väsyttänyt, oli niin paljon adrenaliinia. MM Tanskassa, tätä emme enää koskaan myöhemmin pääse kokemaan. Ja meitä oli 20 jätkää, jotka pelasivat parastaan, Hansen mietti.

Bödkerin mukaan voitto ei ollut sattumaa.

– Emme pelänneet (Suomea). Tiesimme, että voimme pysyä heidän kyydissään. Ja (maalivahti) Frederik Andersen oli varma, niin kuin aina, Bödker kuvaili.

Voittomaalin viimeisteli ylivoimalla Nichlas Hardt, kun kolmatta erää oli jäljellä vajaat kaksi minuuttia.

– Tuskin uskoin, että tämä on totta, Suomessakin aikoinaan Liigaa pelannut 29-vuotias Hardt myhäili tunnelmiaan osuman synnyttyä.

– Uskoimme sataprosenttisesti siihen, että tästä pelistä on pisteitä otettavissa. Yksi, kaksi tai kolme, ja onneksi tuli kolme.

Tanskalle nuo kolme pistettä voivat olla kullanarvoiset taistelussa puolivälieriin pääsystä. Tanskan etuna on se, että sillä on jäljellä ottelut lohkon heikoimpia vastaan: perjantaina ikiaikainen kiistakumppani Norja, lauantaina lohkojumbo Etelä-Korea ja tiistaina lohkopäätöksessä Latvia.

– Ei kannata vielä liikaa spekuloida. Meillä ei ole vastassa samantasoisia joukkueita kuin kolmessa viime pelissämme, mutta on tärkeää säilyttää sama tahti eikä vajota vastustajien tempoon, Oliver Lauridsen muistutti.

– Mutta Suomea vastaan pelasimme upeasti. Tästä voi jonakin päivänä olla hyvin ylpeä, ei tätä isommaksi voi oikein enää (voitto) nousta.