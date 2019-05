Tappio kirveli maalihanat avannutta Pesosta – "Yhdysvallat oli paljon löysempi kuin Kanada"

Yhdysvaltain kahden nopean maalin jälkeen Harri Pesonen nosti leijonat jälleen taisteluun mukaan 55 sekuntia ennen ensimmäisen erän loppua. Pesonen latasi napakan ranteen suorasta luistelusta ja jenkkivahti Cory Schneiderin olkapään yläpuolella oli tilaa.

- Ihan hyvää peliä tänään ja maali toi tietysti peli-iloa, mutta kolmannessa erässä olisi ollut paikka laittaa 3-2. Se jäi vähän kaivelemaan, Pesonen tuumasi 2-3 -jatkoaikatappion jälkeen.

- Kyllä ne tarjosivat meille voittoa tänään, paikkoja oli riittävästi. Mutta pitää muistaa, että olihan siellä ammattimiehet vastassa, hän lisäsi.

Steel Arenan ylimmille lehtereille saakka näki, että nimekkäällä yhdysvaltalaisjoukkueella ole tällä kertaa sitä suurinta vimmaa pelata jääkiekkoa. Tämän myönsi Pesonenkin.

- Paljon löysempi yleisesti ottaen kuin esimerkiksi Kanada oli. Helpompi oli pelata. Kanadalla oli paljon kovempi intensiteetti, Pesonen luonnehti.

Leijonilla on kolmen ottelun jälkeen kasassa mukavasti seitsemän pistettä, kun lohkon kolme kovinta vastustajaa on jo kohdattu. Lohkovoitto on omissa käsissä, kun vastaan asettuvat vielä Tanska, Britannia, Ranska ja Saksa.

- Ihan positiivinen startti. Pistemäärään voi olla tyytyväinen. Nyt otetaan vähän happea ja sitten kohti uusia otteluita, Pesonen suunnitteli.

"Muuramen muflonin" mukaan kaksi välipäivää tulevat nyt tarpeeseen.

- Matkustamista on ollut sinne sun tänne. On pelattu kovia pelejä ja treenattukin kunnolla. Kyllä se vähän kropassa tuntuu.