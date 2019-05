Tarinan mestarit kohtaavat Bratislavan illassa – historia toistaa itseään, tavalla tai toisella

ASETELMA: Melkoiset tarinan mestarit kohtaavat sunnuntai-illan MM-finaalissa Bratislavan Ondrej Nepela -areenassa.

Leijonat tiedetään. Joukkue, jonka piti jäädä jopa alkulohkoon tai pudota viimeistään puolivälierissä, on nyt tässä. Yhtenäinen, sinnikäs ja rohkea ryhmä, jota ei lannista mikään, yrittää toistaa kahdeksan vuoden takaisen tempun. Voittaa maailmanmestaruuden Bratislavassa.

Välierässä Venäjää vastaan poikkiteloin olivat myös tuomarit, kuten MM-kisojen Venäjä-otteluissa on tapana, mutta Jukka Jalosen miehistö ei ollut siitä moksiskaan.

Se noudatti pelisuunnitelmaansa tinkimättömästi keskittyen ainoastaan niihin asioihin, joihin joukkue itse voi vaikuttaa. Pitkän leirityksen jäljiltä joukkueen jokainen pelaaja tietää roolinsa ja toteuttaa sitä myös pieteetillä.

Kapteeninsa John Tavaresin turnauksen aattona loukkaantumiseen menettänyt Kanada puolestaan on kasvanut yhteen kisojen aikana, kuten Pohjois-Amerikan joukkueilla parhaimmillaan on tapana. Silti se oli vain 0,4 sekunnin päässä kotimatkasta puolivälierässä Sveitsiä vastaan. Damon Seversonin lämäri kuitenkin pelasti kanukit jatkoajalle ja lopulta aina finaaliin asti.

Henkisesti tilanne on kummallekin ihanteellinen. Kansa on jo rakastunut nimettömään leijonalaumaan, eikä tätä porukkaa kukaan lynkkaa, vaikka tappio tulisikin. Kanadassa IIHF:n karkeloilla puolestaan ei ole niin väliä. Sitä epäonnistumisen pelon painolastia, jota Ruotsi ja Venäjä leijonia vastaan kantoivat, ei Kanadalla ole.

Suomi voitti avausottelussaan Kanadan 3-1, mutta on selvää, että tämä pari viikkoa vanhempi versio on huomattavasti parempi joukkue. Se on myös tappavan tehokas, kuten välierässä Tshekkiä vastaan nähtiin.

Mutta pystyykö leijonia kukaan tai mikään enää horjuttamaan? Suomi ei ole koskaan hävinnyt MM-kisojen playoff-ottelua Slovakiassa, mutta se ei ole myöskään koskaan voittanut Kanadaa MM-finaalissa.

ARVIO: Leijonat kepitti Ruotsin tähtisikermän maalintekokilpailussa ja piti vielä tulivoimaisemman Venäjän nollilla. Sopii ounastella, että tämä kamppailu on runsasmaalisempi kuin leijonien välierä, mutta tuskin yhdeksän maalin ilotulitus, kuten puolivälierä. 3-3 -lukemissa edetään jatkoajalle - ja silloin iskee kapteeni Mörkö.

SEURAA HEITÄ: Jos oli Kevin Lankinen ajoittain melkoisessa tulituksessa eilen, niin "mustaa" mies näkee taatusti tänäänkin. Välierässä Lankiselta vaadittiin käytännössä uransa paras peliä ja sellaisen hän myös pelasi. Vähempi ei riitä tänäänkään, mutta Lankinen näyttää olevan sellaisella zonella, että asia ei muodostane ongelmaa.

Columbus Blue Jacketsin GM:aa Jarmo Kekäläistä pidettiin suunnilleen maanpetturina, kun hän varasi kolme vuotta sitten ensimmäisellä kierroksella Pierre-Luc Duboisin, eikä Jesse Puljujärveä kuten olisi "pitänyt". Nyt Puljujärvi tuskailee NHL-uransa jatkon kanssa, kun Dubois kuuluu Columbuksen kulmakiviin. MM-kisoissa voimahyökkääjä on naputellut tehot 3+4 ja on joukkueensa plusmiinus-tilaston ykkönen (+11).

LEIJONIEN KOKOONPANO:

1: 25 Toni Rajala - 21 Juhani Tyrväinen - Niko Ojamäki; 4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa

2: 82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko; 40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju

3: 19 Veli-Matti Savinainen - 76 Jere Sallinen - 71 Kristian Kuusela; 70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski

4: 41 Joel Kiviranta - 91 Juho Lammikko - 12 Marko Anttila; 50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalivahti: Kevin Lankinen (Jussi Olkinuora)