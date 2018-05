Tshekki ja Sveitsi tehtailivat maaleja – ratkaisu voittolaukauksilla

Tshekki kukisti jääkiekon miesten MM-kisoissa Sveitsin voittomaalikisan jälkeen 5–4. Kööpenhaminan ottelun ratkaisijaksi nousi Tshekin Michal Repik, joka viimeisteli voittomaalikisan ainoan osuman.

Lukuisten jäähyjen ja useiden maalien sävyttämässä A-lohkon ottelussa Sveitsi johti kahteen otteeseen kahdella maalilla, mutta Tshekki tuli väkisin rinnalle ja vei kamppailun jatkoajalle.

Ottelun maalitykki oli Sveitsin NHL-pelaaja Nino Niederreiter, joka viimeisteli kaksi osumaa. Kaikki varsinaisen peliajan maalit nähtiin kahdessa ensimmäisessä erässä.

Tappiosta huolimatta Sveitsi on A-lohkossa hyvissä asemissa kolmantena. Joukkue on kerännyt kolmesta pelaamastaan ottelusta yhteensä kuusi pistettä. Tshekki nousi neljään pisteeseen ja on sarjataulukossa pykälän Sveitsiä alempana.

Sveitsi ja Tshekki pelaavat Suomen kanssa eri alkulohkossa.