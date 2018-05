Turkasen paljon tulivoimaa vastassa – Nämä asiat leijonat tarvitsee voittoon

ASETELMA: Sarjataulukkomatematiikan kannalta tilanne on harvinaisen selkeä. Yhdysvalloille riittää lohkovoittoon piste, leijonat tarvitsee täydet kolme. Tappion myötä leijonat voisi pudota B-lohkossa kolmanneksi tai jopa neljänneksi, riippuen myöhemmin tänään pelattavien Kanada-Saksa ja Latvia-Tanska -otteluiden tuloksista. Jenkit päätyvät joka tapauksessa vähintään sijalle kaksi.

Leijonien trendi Herningissä on ollut erikoinen. Kanada-saunotukseen osasyynsä oli vastustajan kehnoilla maalivahdeilla, mutta 5–1-voitto on silti hatunnoston arvoinen suoritus. Etelä-Koreaa, Latviaa ja Norjaa vastaan räpsähtivät murskavoitot, niin kuin pitääkin. Tanskaan ja Saksaan kapsahtaminen sen sijaan oli yllätys.

Vastaan asettuu lähes puhdasverinen NHL-joukkue, jonka riveissä on viisi vähintään 20 taalaliigan maalia tällä kaudella laukonutta pelaajaa. Ahnein maalirohmu Anders Lee paukutti jopa 40 koppaa ja oli maalipörssin seitsemäs. Vain kahdeksan pelaajaa ylitti 40 maalin rajapyykin tällä kaudella.

Kun taitoa, pelinopeutta ja tulivoimaa on naapurilla yllin kyllin, korostuvat samat asiat kuin Kanadaakin vastaan. Leijonien on oltava kiekollisesti jämäkkä ja huolellinen, mutta myös pelirohkea ja maalipaikoissa tehokas. Järkevä hyökkäys on paras puolustus.

Mullistavia kokoonpanomuutoksia ei ole luvassa. Tanska-ottelussa ykkösketjuun Mikael Granlundin ja Mikko Rantasen vierelle siirretty Eeli Tolvanen saattaa jatkaa tässä triossa, tai sitten ei. Maalivahtipeluutuksessa mennään edelleen vuorovedolla, kun torjuntavastuun ottaa Harri Säteri.

ARVIO: Yhdysvallat torkahti Latvia-ottelussa viime torstaina 3–2-jatkoaikavoittoon, mutta on muuten tehnyt hurjaa tulosta. Viidessä muussa kamppailussa on syntynyt 34 maalia – siis lähes seitsemän osumaa ottelua kohden. Jenkit saavat harteilleen ennakkosuosikin viitan, mutta Harri Säterin unelmapeli ja maalinteon tehokkuuden koheneminen Kanada-ottelun tasolle antaisivat leijonillekin kelpo saumat. 3–2 tai 2–1 suuntaan tai toiseen, jatkoajalla tai ilman.

SEURAA HEITÄ: B-lohkon rupumaita hurjilla tehoilla kurittaneen Sebastian Ahon pistemässäily on hiipunut turnauksen edetessä. Tanskaa ja Saksaa vastaan Aho laukoi maalin peliä kohden, Kanadaa vastaan saldona oli yksi syöttöpiste. "Vain" piste per peli -tahtia siis alkuvaiheen hurjan 3,67 pinnan ottelukohtaisen tulituksen jälkeen. Aho on joukkueensa tärkein pelaaja ja julma fakta on, että pidemmän päälle leijonat kaipaa "pelitietokoneelta" jälleen rivakampaa pistetehtailua.

Kolme vuotta sitten MM-jäillä debytoinut Nick Bonino saapui Yhdysvaltain avuksi maanantain Norja-otteluun Nashvillen pudotta konferenssin välierissä. Sitten MM-debyyttinsä Bonino on voittanut kaksi Stanley cupia Pittsburghissa, kunnes siirtyi tälle kaudelle Predatorsiin. Tunnollinen kahden suunnan sentteri kuuluu kolmekymppisenä, lähes 500 NHL-ottelun veteraanina tämän joukkueen konkariosastoon.