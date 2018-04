USA nimesi jääkiekon alustavan MM-miehistönsä

Yhdysvaltain ensi viikolla Tanskassa alkavissa jääkiekon MM-kisoissa pelaavassa joukkueessa on 14 miestä, joilla on aiempaa maaottelukokemusta. Kapteenina on kolminkertainen Stanley Cupin voittaja Patrick Kane, joka oli voittamassa MM-pronssia keväällä 2015 ja on edustanut Yhdysvaltoja kaksissa olympiakisoissa.

USA:n alustava kokoonpano jääkiekon MM-kisoihin:

Maalivahdit: Scott Darling Carolina Hurricanes, Keith Kinkaid New Jersey Devils, Charlie Lindgren Montreal Canadiens

Puolustajat: Will Butcher New Jersey Devils, Quinn Hughes University of Michigan, Nick Jensen Detroit Red Wings, Alec Martinez Los Angeles Kings, Connor Murphy Chicago Blackhawks, Jordan Oesterle Chicago Blackhawks, Neal Pionk New York Rangers.

Hyökkääjät: Cam Atkinson Columbus Blue Jackets, Blake Coleman New Jersey Devils, Alex DeBrincat Chicago Blackhawks, Johnny Gaudreau Calgary Flames, Brian Gibbons New Jersey Devils, Patrick Kane Chicago Blackhawks, Chris Kreider New York Rangers, Dylan Larkin Detroit Red Wings, Anders Lee New York Islanders, Sonny Milano Columbus Blue Jackets, Derek Ryan Carolina Hurricanes, Tage Thompson St. Louis Blues, Colin White Ottawa Senators.

Päävalmentaja: Jeff Blashill