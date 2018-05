USA:n hyökkääjä tuntee Ahon ja ”Turbo”-Teräväisen metkut – vertaa NHL:n ruotsalaisiin tähtikaksosiin

Suomen tiistain vastustaja USA on toistaiseksi kulkenut MM-jäillä voitosta voittoon. USA:n riveissä tiedetään hyvin, millaisen taituriryhmän he saavat Leijonista vastaansa alkulohkon päätösottelussa.

– Iso ottelu, vahva joukkue vastassa. Hyvä testi meille, hyökkääjä Derek Ryan sanoo.

Ryan tuntee etenkin Leijonien tehoduon Sebastian Aho-Teuvo Teräväinen, sillä hän pelaa heidän joukkuekaverinaan NHL:n Carolinan Hurricanesissa. Ryan sanoo ystävystyneensä Ahon kanssa jään ulkopuolellakin.

– Joukkuetoverini (USA:n joukkueessa) tietävät heidät myös hyvin. Minähän en ole koskaan pelannut heitä vastaan, Ryan hymähtää.

Ahon ja Teräväisen hirmutehot MM-kisoissa eivät ole jääneet Ryanilta huomaamatta. Ne eivät ole häntä myöskään yllättäneet.

– He ovat hiukan erilaisia pelaajia. Seba on vähän vahvempi. "Turbo" Teräväinen on puhtaasti taitopelaaja, Ryan erittelee.

– Heillä on hyvä kemia, ja he tietävät toistensa liikkeet jäällä. He pystyvät tarjoilemaan uskomattomia syöttöjä toisilleen. Siinä mielessä he ovat vähän kuin Sedinin veljekset.

Imarteleva vertaus, sillä ruotsalaiskaksoset Henrik ja Daniel Sedin ovat NHL:n kahden viime vuosikymmenen pitkäaikaisin ja tehokkain tutkapari. Sedinit lopettivat uransa tähän kevääseen.

Miten Aho pysäytetään?

– Täytyy pitää hänet erossa kiekosta. Hän on pienikokoinen, mutta erittäin hyvä suojaamaan kiekkoa, Ryan analysoi.

– Jos Aholta saa ajan ja tilan pois - ja se on vaikeaa isolla jäällä -, voi rajoittaa hänen kiekollista peliään.

Suomi-USA pelataan tiistaina alkaen kello 13.15 Suomen aikaa. Kolmen pisteen voitolla Suomi vie lohkovoiton, muussa tapauksessa ykkössija on USA:n