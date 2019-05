Vedonlyöntiyhtiöt näyttävät jääkiekon MM-kisalähetykset ilmaiseksi, näin kommentoi MTV: "Ei kokemuksena verrattavissa"

Jääkiekon MM-kisat alkavat Slovakiassa perjantaina 10. toukokuuta.

Suomessa kisojen tv-oikeudet omistaa MTV Oy, joka näyttää Leijonien ottelut maksuttomalla kanavalla. Maksuttomilta kanavilta näkyvät myös välierät, pronssiottelu sekä finaali.

Muut ottelut MTV näyttää maksullisilla C More -kanavillaan.

Veikkaus tiedotti keskiviikkona näyttävänsä kisojen kaikki ottelut netissä Veikkauksen asiakkaille suorina lähetyksinä ja ilmaiseksi.

Aiemmin myös ulkomainen peliyhtiö NordicBet kertoi, että sen sivustolle rekisteröityneet asiakkaat voivat katsoa turnauksen kaikki ottelut maksutta heidän palvelustaan.

Hyviä uutisia jääkiekon ystäville: Kaikki MM-kisojen pelit voi katsoa ilmaisesta verkkopalvelusta

MTV:n operatiivisen johtajan Johannes Leppäsen mukaan Veikkauksen ja NordicBetin tarjoamat ilmaiset lähetykset eivät ole tulleet MTV:lle yllätyksenä, sillä lähetyksiä on tarjottu aiemminkin.

Leppänen kommentoi lähetyksiä korostamalla, että netin välityksellä katsottavat ottelut eivät ole samanlaatuisia kuin tv-ottelut.

– Vedonlyöntioikeuksien haltijat saavat näyttää netin yli otteluita, mutta se on todella paljon huonommalla laadulla ja paljon pienemmällä ruudulla. Sitä ei käytännössä voi seurata tv:stä vaan se on se pieni ruutu vaan. Se ei ole missään tapauksessa tv-laatuista kuvaa.

Leppänen huomauttaa myös, että vedonlyöntipalvelujen ottelut eivät ole kokemukseltaan verrattavissa MTV:n palveluihin.

– Jos haluaa katsoa kaikki ottelut ja kaikki studiot (Antero) Mertarannan selostuksella niin se on sitten C Moren palvelut. Lähetykset ovat pidemmät ja mainoksia ei ole.

Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaan mukaan Veikkauksen tarjoama palvelu on tänä vuonna täysin samanlainen kuin viime vuonna, jolloin Veikkaus välitti MM-kisalähetykset ensimmäistä kertaa.

Auremaan mukaan kuvanlaatu on VeikkausTV:ssä teknisesti rajattu tiettyyn tasoon, eli se toimii kaikkein parhaiten kannettavilla laitteilla, kännyköillä ja tableteilla.

– Meillä on siis lähetyksiin niin sanotut betting rights -oikeudet. C Morella on Suomessa oikeudet näyttää pelit Suomessa niin sanottuja broadcasting-oikeuksin.

Auremaan mukaan Veikkauksen palvelussa ei ole myöskään mainoksia.