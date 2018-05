Vellu-setä, Teukka ja Sepe - "Kansainvälisen tason peloton kamppailija"

Leijonien superketjun toinen laitahyökkääjä Teuvo Teräväinen mainitsi turnauksen avausottelun jälkeen, että Sebastian Aho on loistava sentteri ja toisella laidalla Veli-Matti Savinaisella on "se tietty taitotaso".

- Heh heh, otetaan se kehuna, Savinainen naurahti Suomen 8-1 -voittoon päättyneen Latvia-ottelun jälkeen.

Sopii olettaa, että Teräväisen lausahdus oli tarkoitettu juurikin kehuksi, mutta tietty taitotaso voidaan tietysti tulkita monella tavalla... No, 20-vuotiaan Ahon ja 23-vuotiaan Teräväisen kanssa hyökkäävä 32-vuotias "Vellu-setä" kuritti Latviaa 2+1 tehoilla ja hänenkin turnaussaldonsa kirjataan jo 3+1. Teräväisellä on kasassa 2+3 pistettä ja Aholla käsittämätön 4+6. Yhteensä ketju on viimeistellyt Suomen 16 maalista yhdeksän ja paukuttanut 9+10=19.

- Niin kuin olen aiemminkin sanonut, siinä on kaksi maailmanluokan pelaajaa, joilla luistin liikkuu ja kiekko pysyy lavassa, hän kehui.

Moni odotti Latvian kohtaamisesta tiukempaa ja tasaisempaa kuin lauantain Korea-ottelu, mutta kamppailu repesi lopulta samoihin numeroihin.

- Aika kovalla prosentilla lyötiin kiekkoa sisään. Ehkä siinä vastustajalla vähän selkäranka rusahti, Savinainen arveli.

Joukkueen konkariosastoon kuuluva hyökkääjä on ihmetellyt ketjunsa menoa positiivisen hämmästyksen vallassa.

- En oikein tiedä, mistä tällainen meininki oikein kumpuaa. Sitä pitää varmaan kysyä noilta nuoremmilta. Pojat osaa pelata jääkiekkoa!

Vaikka Savinainenkaan ei ole mikään puukäsi, on rooli ketjussa työmiehen.

- Yritän kaivaa tuota kulmista pojille kiekkoa lapaan. Kyllä ne sillä aina jotakin taikoo, hän tuumasi.

Päävalmentaja Lauri Marjamäki korosti Savinaisen merkitystä ketjun toimivuuden kannalta.

- Hän voittaa valtavan määrän kamppailuita ja menee maalille. Vellu on hyvässä iskussa fyysisesti ja henkisesti. Kansainvälisen tason peloton kamppailija, Marjamäki hehkutti.