Venäjällä riittää MM-jäällä ratkaisuvoimaa – pistepörssin kärkikymmenikössä kolme pelaajaa

Jääkiekon MM-välierässä Suomen kohtaavalla Venäjällä riittää ratkaisuvoimaa. Kun turnauksesta on jäljellä neljä ottelua, MM-pistepörssin kärkikymmenikössä on kolme venäläispelaajaa.

Venäjän hyökkäyksen ykköstutkapari MM-Slovakiassa on ollut kolmosketjun laitahyökkääjäkaksikko Nikita Kutsherov-Nikita Gusev. Kuusi maalia tehnyt ja kymmen syöttänyt Kutsherov jakaa MM-pistepörssin kärkipaikan jatkosta pudonneen Ruotsin William Nylanderin ja Tshekin Jakub Voracekin kanssa.

Kutsherov voitti Tampa Bayn miehistössä ylivoimaisesti NHL:n runkosarjan ja pistepörssin. Tampan sarjakausi päättyi yllättäen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella voitoin 0–4 Columbusta vastaan, joten Kutsherov vapautui Venäjän maajoukkueen käyttöön MM-jäälle.

KHL-seura Pietarin SKA:n Gusev on MM-pistepörssin nelonen 4+11 merkinnällä. Hän on Tampa Bayn NHL-varaus kesältä 2012, mutta ei ole pelannut yhtään NHL-peliä.

Kolmas venäläispelaaja MM-pörssissä kymmenen parhaan joukossa on juuri kymmenentenä oleva ykkösketjun laitahyökkääjä Jevgeni Dadonov. Aleksander Barkovin seurakaveri Florida Panthersista on koonnut kahdeksassa ottelussa 7+4 pistettä.

Suomalaisista pistepörssissä korkeimmalla on Ruotsi-puolivälierän voittomaalin ampunut ja 16:nneksi kivunnut Sakari Manninen. Hän on kerännyt turnauksessa 2+8 pistettä. Neljässä viime ottelussa nollille jäänyt Kaapo Kakko on 6+1 pisteellään 27:s.