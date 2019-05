Venäjän jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Vjatsheslav Bykov ennakoi Suomelle tappiota tämän päivän MM-välieräottelussa Venäjää vastaan.

Venäjä on voittanut MM-turnauksen kaikki kahdeksan otteluaan yhteismaalein 40–10.

– En usko, että Venäjällä on nykyisellä pelillään vaikeuksia edetä MM-loppuotteluun, Bykov kertoi uutistoimisto Tassille.

– Venäjä tarvitsee vain organisoitua peliä, tarkkaavaisuutta ja kurinalaisuutta, Venäjää vuosina 2006–10 valmentanut Bykov lisäsi.

Pelaajana kaksi olympiakultaa ja viisi maailmanmestaruutta voittanut Bykov ei suinkaan aliarvioi Suomea.

– Tunnemme Suomen hyvin. Se on koottu kotimaansa liigassa kiekkoilevista pelaajista. Se on hyvin kyvykäs ja liikkuva joukkue. Sillä on oma pelillinen ilmeensä, Bykov sanoi.

Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomi kamppailee otteluissa loppuun saakka. MM-puolivälierässä Ruotsia vastaan kapteeni Marko Anttila iski tilanteeksi 4–4 minuutti ja 29 sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun Leijonat haki tasoitusosumaa ilman maalivahtia.

– En usko, että pelaajamme sortuvat takaiskumaaliin ottelun lopussa, Bykov kuittasi.

Venäjä voitti Bykovin valmennuksessa maailmanmestaruudet vuosina 2008 ja 2009. Hänellä on päävalmentajana Suomesta karvas muisto Moskovan MM-kotikisoista 2007. Tuolloin Suomi kaatoi MM-välierässä Mikko Koivun tekemällä jatkoaikamaalilla Venäjän 2–1.