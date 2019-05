Ykkössentteri rohmusi pisteitä, mutta ei herkutellut - "Ei mun tarvinnut paljon mitään tehdä"

Joulukuu 2016. Arttu Ilomäki siirtyy toisen kerran urallaan Tapparasta KalPaan, kun ei oikein mahdu kirvesrintojen kokoonpanoon.

Toukokuu 2019. Ensikertalainen Arttu Ilomäki häärii leijonien ykkössentterinä MM-kisoissa ja alistaa Kanadan NHL-miehistöä tehoin 1+1.

Eihän Ilomäen varmaan juuri missään suunnitelmissa pitänyt tässä roolissa olla, mutta kun näin kävi, mies on vastannut huutoon. Häkellyttävä kasvutarina, kun ei puhuta kuitenkaan mistään juniorista. Tapparasta lähtiessään Ilomäki oli jo 25-vuotias.

- No eipä tällainen silloin tullut mieleen, mutta urheilu on siitä hienoa, että kun tekee hommia, niin kaikenlaista voi tapahtua, Ilomäki myhäili Kanadan kaaduttua 3-1 leijonien MM-avauksessa.

Suomalaisen jääkiekkoilun ympärillä on puhuttu yhteistyön jääkiekosta kyllästymiseen asti, kulloisestakin maajoukkueen kokoonpanosta riippumatta. Nyt se näytti viimeisen päälle voimansa, kun Kosicessa on jalkeilla nimettömin MM-joukkue henkilömuistiin.

- Kyse on siitä, että tehdään kimpassa töitä. Tiedettiin, että joudutaan välillä myös puolustamaan ja kun näin kävi, puolustettiin tiiviisti. Sen lisäksi myös hyökättiin tiiviisti, leijonien 2-1 -voittomaalin ylivoimalla nostanut Ilomäki taustoitti.

Päävalmentaja Jukka Jalonen kehui ottelun jälkeen ykkössentteriään vuolaasti ja latasi tiskiin myös tilastoja. Ilomäki on edennyt kevään kamppailut yli piste per peli tahtia ja Jalosen mukaan vastustaja on tehnyt kymmenessä ottelussa vain yhden maalin Ilomäen ollessa kaukalossa.

- Erittäin hyvä pelaaja, Jalonen tiivisti.

Ensi kaudeksi Luulajaan siirtyvä sentteri suhtautui tilanteeseen maltillisesti.

- Aika hyvien ketjukavereiden kanssa pääsee pelaamaan, se auttaa. Ei mun tarvinnut tänään paljon mitään tehdä noiden pisteiden eteen, Ilomäki pudotteli pokkana.