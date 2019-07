”Nyt alkaa olla se aika kaudesta, kun pitää olla tyly” – KSML.fi näyttää suorana lähetyksenä ottelun JyPK–Åland United kello 17.30

Jyväskylän Pallokerho kohtaa tänään sarjataulukon kannalta erittäin tärkeässä kotipelissä Åland Unitedin Ahvenanmaalta. Ottelu pelataan Vaajakosken liikuntapuistossa.



JyPK on ottanut kahdessa edellisessä ottelussaan arvokkaat voitot jännittävien vaiheiden jälkeen. Ensin KuPS kaatui Harjulla 2-1, kun Henna Honkanen onnistui maalinteossa molemmilla puoliajoilla. Viime lauantaina JyPK haki Oulusta voiton 2-3. ONS johti tauolla 1-0, mutta toisella puoliajalla JyPK:n tuore kanadalaisvahvistus Joelle Gosselin iski kolmesti.



– KuPS-ottelussa oltiin pelillisesti tosi hyviä. ONS-peli ei ollut mielestäni kovinkaan hyvä, mutta onneksi Joelle voitti sen meille. Jostain syystä vieraspeleissä on ollut käynnistymisvaikeuksia. Mielestäni se on henkinen juttu. Toivottavasti käynnistymisvaikeudet eivät näy nyt, kun pelataan Vaajakoskella, juttelee JyPK:n päävalmentaja Mikko Manninen.

”Åland United yksilötasolla todella kova”

Voittojen myötä JyPK on noussut naisten jalkapalloliigassa viidenneksi, kun runkosarjaa on pelaamatta neljä ottelua. Tänään vastaan tuleva Åland United on jyväskyläläisiä pisteen perässä. Keväällä joukkueiden kohdatessa Ahvenanmaalla JyPK otti kauden ensimmäisen voittonsa lukemin 0-1.



– Åland United on yksilötasolla todella kova jengi, käytännössä ammattilaisjoukkue. Esimerkiksi topparipari, maajoukkuepelaaja Anna Westerlund sekä Tiia Peltonen, ovat ainakin pallollisesti sarjan parhaita. Sieltä tulee todella laadukkaita pitkiä syöttöjä. Ollaan kyllä tarkkaan Ålandin joukkuetta käyty läpi, Manninen kertoo.



– Vastustaja on myös tosi fyysinen ryhmä. Tällainen helle niin toivottavasti se näkyy meidän eduksemme, kun vastustaja on joutunut matkustamaan kaukaa, Manninen muistuttaa kotiedusta.

”Ihan liikaa tuhlattu maalipaikkoja”

Sen lisäksi, että JyPK on noussut sarjassa takaisin kuuden parhaan joukkoon eli ylempään loppusarjaan oikeuttaville sijoille, ovat vihreäpaidat ilmoittautuneet mukaan mitalitaisteluun. JyPK on kerännyt pisteitä 20, neljäntenä oleva KuPS 23 pistettä ja kolmantena oleva TiPS 24 pinnaa. HJK (36 pistettä) jyrää sarjakärjessä edelleen ilman tappioita ja kakkonen FC Honka on saalistanut pisteitä 29.



Sarjataulukon perusteella tämän illan ottelun merkitystä ei voikaan turhaan korostaa. Voitolla JyPK vahvistaisi mahdollisuuksiaan mitalikamppailussa. Toisaalta jyväskyläläiset tarvitsevat edelleen pisteitä, sillä edes paikka kuuden parhaan yläloppusarjassa ei ole vielä varmaa.



– Toivottavasti ollaan yhtä tehokkaita kuin ONS-pelissä. Me ollaan tuhlattu ihan liikaa maalipaikkoja tämän kauden otteluissa. Nyt alkaa olla se aika kaudesta, kun pitää olla tylyjä, Manninen korostaa.



Alkukaudesta riivanneet loukkaantumishuolet ovat JyPK:n onneksi olleet helpottamaan päin. Manninen kertoo, että nyt kasaan saadaan täysi kokoonpano, ja tällä hetkellä terveystilanne mahdollistaa kokoonpanon muokkaamisen vastustajan mukaan toisin kuin vielä kuukausi sitten.



KSML.fi näyttää suorana lähetyksenä ottelun JyPK – Åland United lauantaina 27. heinäkuuta klo 17:30.