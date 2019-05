"Alkukausi ollut miinusmerkkinen, mutta top3 edelleen omissa käsissä" – JyPK–TPS:n suora lähetys KSML.fi:ssä kello 14 alkaen

Jyväskylän Pallokerho taistelee tänään jälleen arvokkaista pisteistä Naisten Liigan keskikastissa. Helatorstain otteluun Harjulle vieraaksi saapuu Turun Palloseura.

Edellisessä Harjulla pelatussa ottelussa JyPK nappasi Henna Honkasen komeilla maaleilla 2-0-voiton sarjataulukossa kolmantena olevasta Tikkurilan Palloseurasta. Kokonaisuutena jyväskyläläisten kausi on kuitenkin käynnistynyt nihkeästi. Kuudesta ottelusta on kertynyt kaksi voittoa ja neljä tappiota. Viimeisin ottelu, viime lauantaina Espoossa, päättyi FC Hongan voittoon 2-0.

– Monen ottelun jälkeen ollaan oltu vahvasti pettyneitä. On puolustettu ihan hyvin, mutta hyökkäyssuuntaan ollaan oltu tehottomia, eikä olla tehty oikeita ratkaisuja hyökkäyspäässä, pohtii kaikki ottelut alusta loppuun pelannut JyPK:n laitapakki Marika Ritvanen.

Omat haasteensa on tuonut alkukauden loukkaantumissuma. Esimerkiksi keskikentältä ovat puuttuneet edelliskaudella käytännössä aina avauskokoonpanossa olleet Tiina Tiainen ja Tytti Jaakkola.

– Keskikentältä on puuttunut kaksi tärkeää palasta. Siinä ne pelit yleensä kuitenkin käännetään, Ritvanen harmittelee.

”TPS ollut aina vaikea vastus”

Tällä hetkellä Naisten Liigan kärkikaksikko vaikuttaisi karkaavan. HJK on aloittanut myrskyn lailla voittaen kaikki pelaamansa yhdeksän ottelua. Honka on kerännyt pisteitä 20. Sen jälkeen tulevat 13 pistettä keränneet TiPS, Åland United ja KuPS. Kuusi pistettä kerännyt JyPK on pelannut vasta kuusi ottelua, kun suurin osa sarjan joukkueista jo yhdeksän.

– TPS on aina ollut JyPK:lle vaikea vastus ja pelattu tiukkoja pelejä. Odotan nytkin tasaista peliä, mutta kyllähän nyt seuraavassa neljässä ottelussa on pakko palata voittojen tielle ja otettava pisteitä ajatellen loppukauttakin, Ritvanen toteaa viitaten siihen, että tämän päivän ottelun jälkeen JyPK kohtaa kahdesti sarjanousija IK Myranin sekä uudelleen TPS:n.

Tällä hetkellä JyPK:n sijoitus sarjataulukossa on seitsemäs. TPS on kuudentena, pisteen jyväskyläläisiä edellä. Vaikka kausi on vasta alkutekijöissään, on selvää, että kärkikaksikon takana erittäin tasaisessa sarjassa jokaisella pisteellä on iso merkitys. Naisten Liigahan pelataan systeemillä, jossa kahden runkosarjakierroksen jälkeen kuusi parasta etenevät ylempään loppusarjaan.

– Sarjan tasaisuus on hieman yllättänytkin. Vaikka alkukausi on ollut hieman miinusmerkkinen, top3-sijoitukset ovat edelleen omissa käsissä, Ritvanen näkee.

JyPK:n oma kasvatti pelaa Naisten Liigassa neljättä kautta. Kauden 2016 Ritvanen edusti kuopiolaisia Pallokissoja, mutta siirtyi takaisin JyPK-paitaan joukkueen noustua pääsarjaan kaudeksi 2017. Pelipaikaksi on sittemmin vakiintunut laitapakin tontti.

– Aiemmin pelasin topparina. Tykkään laitapakin tontista, kun pääsee osallistumaan pelinavaamiseen ja hyökkäyspeliin aiempaa enemmän, Ritvanen tuumii.

KSML.fi välittää ottelun JyPK–TPS suorana lähetyksenä kello 14 alkaen.