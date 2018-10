Aston Villa pestasi Chelsea-legenda John Terryn apuvalmentajakseen

Entinen Chelsean ja Englannin jalkapallomaajoukkueen kapteeni John Terry aloittaa valmennusuransa Aston Villan apuvalmentajana. Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruussarjassa pelaava Aston Villa ilmoitti hiljattain pelaajauransa lopettaneen Terryn valmennuspestistä keskiviikkona.

Samalla seura ilmoitti palkanneensa uudeksi päävalmentajakseen Dean Smithin, joka siirtyy birminghamilaisseuraan toisesta Mestaruussarjan seurasta Brentfordista. Smith korvaa tehtävässä Steve Brucen, joka sai potkut viime viikolla.

Keskuspuolustaja Terry, 37, pelasi valtaosan komeasta urastaan Chelseassa, jossa hän saavutti viisi Valioliigan mestaruutta, viisi Englannin cupin voittoa sekä Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voitot. Englannin maajoukkueessa hän pelasi 78 ottelua.

Terry pelasi viime kauden Aston Villassa.

– John on yksi englantilaisen jalkapallon menestyneimmistä pelaajista, on kiintynyt tähän seuraan ja on valmis ottamaan seuraavan askeleen urallaan työskennellen Deanin rinnalla, Villan toimitusjohtaja Christian Purslow sanoi.

Aston Villa oli viime keväänä yhden voiton päässä noususta Valioliigaan, mutta hävisi nousukarsinnassa Fulhamissa. Nyt joukkue on Mestaruussarjassa vasta sijalla 15.

Valmentajanimitysten yhteydessä Villa kertoi myös pestanneensa urheilutoimenjohtajakseen Jesus Garcia Pitarchin, joka on aiemmin hoitanut samaa tehtävää Valenciassa ja Atletico Madridissa.