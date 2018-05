BBC: Wayne Rooney suuntaamassa MLS:ään

Englantilaisjalkapalloilija Wayne Rooney on siirtymässä Pohjois-Amerikan MLS-liigassa pelaavaan DC Unitediin, uutisoi BBC kotisivuillaan.

BBC:n mukaan alustavista sopimusehdoista on jo päästy sopuun ja hyökkääjän siirtosumma olisi 12,5 miljoonaa puntaa eli runsaat 14 miljoonaa euroa.

Rooney siirtyi viime kesänä Evertoniin vietettyään sitä ennen peräti 13 kautta Manchester Unitedissa. Rooney on ollut tällä kaudella Evertonin paras maalintekijä 11 liigaosumallaan.

Washingtonista tulevan DC Unitedin kausi on ollut nihkeä, sillä joukkue on MLS:n itälohkon viimeisenä. Joukkue on kerännyt seitsemästä pelaamastaan ottelusta vain viisi pistettä.