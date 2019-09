Bale kunnostautui hyvässä ja pahassa Realin vierastasapelissä

Real Madridin walesilaispelaaja Gareth Bale nousi pääosaan, kun hänen joukkueensa pelasi 2–2-tasapelin vieraissa Villarrealia vastaan jalkapallon Espanjan liigassa.

Siirtohuhujen kohteena oleva Bale pelasti suurseuralle tasapelipisteen kahdella maalillaan mutta joutui lopulta katselemaan punaista korttia.

Realin johto on ollut tänä vuonna halukas myymään Balen pois seurasta. Päävalmentaja Zinedine Zidane sanoi heinäkuussa, että olisi parempi jos Bale siirtyisi muualle. Balen huhuttu siirto Kiinaan ei kuitenkaan toteutunut, ja hän näyttää juuttuneen nyt seuraan joka ei haluaisi häntä pitää.

Walesilaislaiturin suorituksiin epäsuosio ei näytä vaikuttavan, sillä Bale taituroi sunnuntain ottelussa kaksi tyylikästä maalia. Ensimmäisen osuma tasoitti pelin 1–1:een aivan avauspuoliajan lopussa. Jälkimmäinen Balen maaleista toi Realin uudelleen tasoihin vain nelisen minuuttia ennen täyttä aikaa.

Maaliensa jälkeen Bale kunnostautui pahassa. Hän onnistui ottamaan lisäajalla vielä kaksi keltaista korttia, ja hänet ajettiin lopulta ulos kentältä.

Bale on nyt tehnyt Realissa yhteensä 104 maalia, yhtä monta kuin seurassa vuodet 2002–2007 pelannut brassitähti Ronaldo.

Real Madrid osti Balen Tottenhamista kuusi vuotta sitten 100 miljoonalla eurolla. Hän oli tuolloin maailman kallein pelaaja.

Realin kauden alku on ollut takkuinen. Se on voittanut kauden kolmesta ottelustaan vain yhden, ja sunnuntain pistemenetyksen myötä joukkue on neljän pisteen päässä liigaa johtavasta paikalliskilpailijastaan Atletico Madridista.