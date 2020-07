Barcelona jahtaa Real Madridia, Espanyolin putoaminen varmistui

Barcelona nousi Espanjan jalkapalloliigassa pisteen päähän sarjakärki Real Madridista voittamalla keskiviikon myöhäispelissä Espanyolin 1–0.

Ottelun ainoan osuman teki kotijoukkueen Luis Suarez, joka laukoi pallon 56. minuutilla maalin läheltä verkon perukoille. Toisen puoliajan alku oli dramaattinen, sillä Suarezin maalia edelsivät Barcelonan Ansu Fatin ja Espanyolin Pol Lozanon ulosajot.

Realilla on koossa 77 ja Barcelonalla 76 pistettä, mutta madridilaisjätti on pelannut kaksikosta ottelun vähemmän. Real kohtaa perjantaina Alavesin. Sen ottelun jälkeen molemmilla on sarjakautta jäljellä kolme peliä.

– Meidän on voitettava kolme seuraavaa peliämme. Jos he (Real) menettävät pisteitä, fantastista, Suarez sanoi.

Tappio varmisti Espanyolin putoamisen kauden päätteeksi sarjaporrasta alemmas. Espanyol on pelannut 26 perättäistä kautta Espanjan korkeimmalla sarjatasolla.