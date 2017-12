Benevento voittoon – Hetemajn Chievo tarjosi paikan historian tekoon

Jalkapallon Italian pääsarjan Serie A:n debytantti Benevento pääsi vihdoin voiton makuun, kun Chievo kaatui lauantain kierroksella Massimo Codan 64. minuutin maalilla 1–0. Historiallinen voitto tuli yhden tasapelin ja 17 tappion jälkeen.

Chievoa edustava Suomen maajoukkuemies Perparim Hetemaj otettiin vaihtoon 68. minuutilla. Kolmannen peräkkäisen tappion kärsinyt ja viisi viimeistä liigapeliään voitotta pelannut Chievo on sarjassa 19 kierroksen jälkeen 13:ntena, kuusi pistettä putoamisviivan yläpuolella. Beneventolla on koossa neljä pistettä, kun sarja on nyt puolivälissä.

Sauli Väisänen ei ollut kokoonpanossa, kun hänen seuransa SPAL hävisi vieraissa Sampdorialle 0–2. SPAL on viimeisen säilyjän paikalla, mutta vain maalieron turvin.