Brexitin uhka hiljensi jo siirtomarkkinat Englannin Valioliigassa

Iso-Britannian EU-erosopimus äänestettiin nurin tiistaina ja uuden ehdotuksen viilaaminen on käynnistynyt. Epäselvät tulevaisuuden näkymät luovat huolta ja epävarmuutta myös saarivaltion urheilupiireihin.

Salfordin yliopiston urheilutalouden professori Simon Chadwick on tutkinut mahdollisen Brexitin moninaisia vaikutuksia englantilaiseen liigajalkapalloon. Hän on huolissaan erosta niin henkilökohtaisesti kuin tutkimustulostensa vuoksi. Urheiluväen Brexit-näkemysten hän kertoo sen sijaan vaihtelevan siinä, missä koko kansakunnan.

– Urheilukansakin on jakaantunut kahtia, mutta sille on ominaista vaikeneminen poliittisissa asioissa. Ainoastaan Cardiffin manageri Neil Warnock on avoimesti liputtanut Brexitin puolesta, enkä voisi itse olla enempää eri mieltä hänen kanssaan, Chadwick kertoo.

Brexitin myötä englantilaisseurojen toimintaa jarruttaisi eritoten työvoiman vapaata liikkumista rajoittavat säädökset. Tälläkin hetkellä maassa vaaditaan työluvat EU:n ulkopuolelta tuleville pelaajille ja EU-eron myötä vaatimus koskisi kaikkia ulkomaalaispelaajia.

Tiukat työlupaehdot täyttyvät lähinnä vain meritoituneilla maajoukkuepelaajilla, joskin siirtosumman ja palkan suuruus voi helpottaa luvan saantia. Esimerkiksi Arsenalin ranskalaishyökkääjä Alexandre Lacazette ei olisi saanut työlupaa vähäisen maaottelumääränsä vuoksi, mutta hänestä maksettu suolainen korvaus olisi sinetöinyt siirron. Alle 18-vuotiaiden pelaajien hankkimisesta Britannian ulkopuolelta tulisi myöskin mahdotonta.

Saatavilla olevien ulkomaalaispelaajien määrän radikaali väheneminen aiheuttaisi raakaa kilpailua laatupelaajista ja sen myötä tuntuvaa ylihintaa siirtosummiin. Brexit tekisikin Valioliigasta Chadwickin mukaan entistäkin polarisoidumman.

– Suuret seurat tulisivat kasvamaan ja pienet pienentymään. Ei pienillä seuroilla ole mahdollisuuksia kilpailla huippupelaajista rajoittuvilla pelaajamarkkinoilla.

Brexit ei olisi pienempien seurojen kannattajille muutenkaan suotuisa käänne.

– On tutkittu, että pienten seurojen kannattajat ovat olleet enemmän Brexitin kannalla, mutta toisaalta Brexit iskisi heihin kaikkein voimakkaimmin, esimerkiksi heidän pienemmän tulotasonsa vuoksi, Simon kertoo.

Professorin mukaan Valioliiga menettäisi eron seurausten myötä oman asemansa globaalina huippusarjana.

– Eivät huippuseuramme enää pystyisi kilpailemaan muiden huippuliigojen kanssa parhaista pelaajista. Punnan kurssi suhteessa euroon tulee syöksymään rajusti, joten pelaajille on tärkeää, maksetaanko palkka euroissa vai punnissa. Eivätkä ulkomaalaispelaajat kokisi Englantia Brexitin jälkeen muutenkaan yhtä kiehtovaksi asuinmaaksi.

Iso-Britannian EU-eron on määrä astua voimaan maaliskuun lopussa. Epävarmuus tulevasta on saanut seurajohtajat varpailleen.

Jo viime kesänä esimerkiksi Tottenham-manageri Mauricio Pochettino kertoi seuransa jättäneen kesähankinnat edessä kummittelevan Brexitin vuoksi tekemättä. Nyt varovaisuus on levinnyt koko liigaperheeseen ja tammikuusta on perinteinen kulutusjuhla, silly season, kaukana.

– Brexitin uhka näkyy jo tammikuun siirtomarkkinoilla, jotka ovat ennätyshiljaiset. Seurat eivät uskalla hankkia pelaajia, sillä kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. On liian iso riski hankkia nyt pelaajia, joista voi tulla taloudellinen taakka tai jotka eivät saa ehkä pian enää työlupaa, Chadwick kertoo.

Toisen epäonni on toisen onni. Oven mahdollinen sulkeutuminen ulkomaalaispelaajilta, avaa taas ovia paikalliskyvyille. Brexitin myötä liigajoukkueiden kokoonpanoista löytyisi huomattavasti nykyistä enemmän tilaa nuorille brittilupauksille, mikä taas osaltaan sataisi myös Englannin maajoukkueen laariin.

– Liigajalkapallon osalta tilanne saattaisi olla kuin paluu 25 vuoden taakse, Valioliigan alkuhetkiin, jolloin valtaosa pelaajista oli kotimaisia. Siirtomarkkinoilla on jo nyt ollut poikkeuksellista kiinnostusta tavallisiin brittipelaajiin, kun suurseuratkin ovat olleet Mestaruussarjassa pelaavan Tammy Abrahamin ja Bournemouthin Callum Wilsonin kaltaisten nimien perässä, tutkija huomauttaa.

Tulipa Brexit erosopimuksella tai ilman, uskoo Chadwick merkittävimpien urheiluryhmittymien saavan äänensä kuuluviin.

– Urheiluorganisaatioiden huoli Brexitistä on ollut kasvava ja esimerkiksi Valioliigan sekä formula-1 -tallien tiedetään neuvotelleen viimeisen kahden vuoden ajan valtiojohdon kanssa mahdollisista poikkeusjärjestelyistä. Valioliiga on vahva organisaatio, joka tietää globaalin markkina-arvonsa ja merkityksensä, eikä se tule ainakaan helposti taipumaan rajoituksiin.