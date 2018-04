Burnleyn yllätyskausi on huipentumassa europaikkaan

Jos jalkapallon Englannin Valioliigasta nimeää kauden suurimman yllättäjän, Burnley on vahvoilla. Burnleyn meno on ollut sen verran vakuuttavaa, että joukkue nähdään suurella todennäköisyydellä ensi kaudella eurokentillä.

Burnley olisi saattanut varmistaa europaikkansa lauantaina, mutta se jäi maalittomaan kotitasapeliin Brightonia vastaan. Joukkue on kuitenkin tukevasti Eurooppa-liigan karsintoihin oikeuttavalla seitsemännellä sijalla.

Koska Englannin cupin voittaa Chelsea tai Manchester United ja Manchester City on liigacupin ykkönen, Valioliigan seitsemäs pääsee yrittämään euromenestystä.

Europelit olisivat todella harvinaista herkkua Burnleylle, sillä seura on viimeksi nähty kansainvälisillä kentillä 1960-luvulla.

Suuri rooli Burnleyn nykymenestyksessä on päävalmentaja Sean Dychellä, joka on luotsannut joukkuetta vuodesta 2012. Sinä aikana Burnley on noussut Valioliigaan, pudonnut sieltä kaudeksi 2015–2016 ja tullut saman tien takaisin ylös.

– Olen todella vaikuttunut Seanin (Dyche) työstä ja siitä, mitä joukkue on saavuttanut, Brightonin päävalmentaja Chris Hughton kehui lauantain vastustajaansa Burnleyn kotisivuilla.

Palace murskasi Leicesterin

Kahdeksasta viime pelistään vain yhden hävinneellä Burnleylla on Valioliigaa jäljellä kaksi ottelua. Joukkueella on vielä mahdollisuus nousta Arsenalin ohi kuudenneksi.

Täysin varma se ei kuitenkaan voi olla seitsemännestä sijastaan, sillä Everton on kuuden pisteen päässä. Everton kaatoi lauantaina Huddersfieldin vieraissa 2–0.

Burnleyn maaliero on kuitenkin selvästi Evertonia parempi, joten sillä on selvä etulyöntiasema.

– Eurooppaan pääseminen olisi massiivista, Burnleyn keskikenttäpelaaja Jack Cork tiivisti BBC:lle.

Lauantain seitsemän ottelun kierroksen murskajaisista vastasi Crystal Palace, joka kaatoi kotonaan Leicesterin 5–0. Leicesterin synkkää päivää lisäsi Marc Albrightonin ulosajo.