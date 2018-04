Cristiano Ronaldo kertoi käsittämättömästä saksipotkumaalistaan medialle: "Varmasti paras maalini"

Real Madridin jalkapallotähti Cristiano Ronaldo arvostaa tiistaina Mestarien liigassa tekemänsä saksipotkumaalin erittäin korkealle omalla asteikollaan. Ronaldo teki kaksi maalia, kun Real Madrid kukisti vieraskentällä Juventuksen 3–0 ja petasi erinomaiset lähtökohdat puolivälierien toiseen otteluun.

Ronaldo esitti maalintekotaitoaan, kun hän viimeisteli saksipotkulla joukkueensa toisen täysosuman.

– Hyppäsin erittäin korkealle. Tämä maali pysyy muistoissani ja on varmasti paras maalini, Ronaldo kertoi Real Madrid TV:lle.

