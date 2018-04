Cristiano Ronaldo saa vahtiin vapinaa – Buffon: "Hän on kuin tarkka-ampuja"

Cristiano Ronaldolla on kyky heittäytyä maalivahdin painajaiseksi. Jopa Juventuksen kokenut maalivahti Gianluigi Buffon myöntää, että Ronaldo häiritsee hänen yöuniaan ennen Mestarien liigan ensimmäistä puolivälierää.

Tiistain toisessa puolivälierässä Sevillan pelaajat saattavat isommin jännittelemättä haaveilla yllätyksestä, kun vastassa on ylivoimainen suosikki Bayern München.

Buffon, 40, voi pohdiskella, että Ronaldo on jo 33-vuotias. Sen pitäisi jo vaikuttaa, mutta Portugalin kultapoika on taas löytämässä parhaan kevätvireensä. Ronaldo on tehnyt 11:ssä Real Madridin viime ottelussa 21 maalia.

– Kun vastassa on Real Madrid, voi ajatella, ettei yksi pelaaja tee isoa muutosta puoleen eikä toiseen. On silti tunnustettava, että yöuni tulee vaikeammin, kun tietää kohtaavasi Ronaldon, Buffon tunnustaa.

Kuristus Buffonin kurkussa ei helpota, jos katsoo Ronaldon tilastoja Juventusta vastaan. Viisi peliä, seitsemän maalia.

– Kuolettavan vaarallinen. Maalin edustalla hänellä on aina sata lasissa. Hän on kuin tarkka-ampuja, Buffon jatkaa.

Kymmenen kuukautta sitten joukkueet pelasivat Cardiffissa Mestarien liigan voitosta. Real Madrid juhli 12. kertaa mestaruutta 4–1-voitolla.

Heynckesiltä ei heltiä armopaloja

Sevillan on turha hakea rohkaisua tilastoista ja historiasta. Bayern Münchenillä on Euroopan cupista ja Mestarien liigasta viisi mestaruutta, Sevilla pelaa ensi kertaa puolivälierissä.

Saksalaisjätti voi kompastua vain asenteeseen ja tosiasiaan, että maineikas maalivahti Manuel Neuer on vielä toipilas.

Kesällä eläkkeelle väistyvä valmentaja Jupp Heynckes vakuuttaa, ettei hänen tai pelaajien asenteesta ole pelastukseksi.

– Olen tarkkaillut Sevillaa. Se pelasi hienosti 1–0-johtoasemassa Manchester Unitedia vastaan. Meillä ei tosiaan ole varaa juhlia tätä kohtaamista etukäteen, Heynckes korostaa.

Sevilla pudotti Manchester Unitedin puolivälieristä 2–1-lukemin Old Traffordilla.