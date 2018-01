David Beckhamin unelma ikiomasta MLS-joukkueesta konkretisoitumassa – laajennusseura Miamiin

Jalkapallotähti David Beckhamin vuosia jatkuneet suunnitelmat tuoda oma seura Pohjois-Amerikan MLS-liigaan nytkähtivät maanantaina tuntuvasti eteenpäin.

Jalkapalloliiga MLS myönsi Beckhamin johtamalle yhteenliittymälle oikeuden perustaa laajennusseura Miamiin.

– Olemme todella tyytyväisiä, kiitollisia ja innoissamme, Beckham sanoi.

Beckhamin johtaman ryhmittymän on määrä rakennuttaa laajennusjoukkueelle 25 000 katsojaa vetävä stadion. Epäselvää on, koska seura voisi aloittaa MLS:ssä. Aloitusajankohdaksi on yleisesti arveltu vuotta 2020.

Uransa vuonna 2013 päättäneen Beckhamin suunnitelmat tuoda oma seura MLS:ään juontavat aina vuoteen 2007, jolloin hän pelasi Los Angeles Galaxyn riveissä. Hänen sopimuksessaan oli optio ostaa laajennusjoukkue 25 miljoonalla dollarilla normaalin noin 100 miljoonan sijaan.