Dortmund-pomon koronakommentti kiehautti Saksassa

Jalkapallon Saksan Bundesliiga ajautui muiden huippusarjojen tapaan tauolle koronaviruksen takia, ja tunteet jalkapallohullussa maassa ovat pinnassa.

Maan suurseuroihin lukeutuvan Borussia Dortmundin toimitusjohtaja Hans-Joachim Watzken kommentti sarjakeskeytyksen aiheuttamista taloushankaluuksista nosti tiistaina vastalauseita.

Osa Bundesliigan seuroista kärsii melkoisesti tv-, sponsori- ja pääsylipputulojen menetyksistä. Watzke totesi, ettei pidä siitä, että kaikkia sarjan seuroja pyrittäisiin auttamaan taloudellisesti.

– Loppujen lopuksi kyse on siitä, että viime vuosina säästämään pyrkineet seurat eivät voi palkita niitä seuroja, jotka eivät ole pistäneet rahaa säästöön. Me toimimme liiketaloudessa ja meillä on kilpailua, Watzke kommentoi.

Fortuna Düsseldorfin urheilujohtaja Thomas Röttgermann ihmetteli Watzken mietteitä.

– En tiedä mikä sai hänet sanomaan tuollaista. Tuollaiseen ei nyt ole oikea aika, Röttgermann sanoi.

Hoffenheimin omistaja Dietmar Hopp on sitä mieltä, että suurten kuten Dortmundin ja Bayern Münchenin olisi tuettava pienempiään.

– Nyt on aika yhteishengelle. Vahva auttamassa heikkoa, Hopp sanoi.