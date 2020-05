Dortmundin keskikenttäkaksikko rikkoi karanteenimääräyksiä – Witsel ja Can poissa Bundesliigan paluuottelusta

Belgian jalkapallomaajoukkueen pelaaja Axel Witsel ja Saksan joukkueessa pelannut Emre Can joutuvat jäämään pois Dortmundin ensi lauantain bundesliigaottelusta Schalkea vastaan. Kaksikko rikkoi joukkueensa koronamääräyksiä.

Witsel ja Can tarvitsivat kumpikin lihashoitoa, joten he poistuivat Dortmundin joukkueelle määrätystä koronakaranteenista. Näin kumpikaan ei pelaa lauantaisessa kotipelissä, joka Schalkea vastaan on Ruhrin alueen herruuskohtaaminen.

Saksan Bundesliiga on muiden suurten eurooppalaisten jalkapallosarjojen tavoin ollut koronaepidemian vuoksi pysähdyksissä maaliskuun puolivälistä lähtien. Bundesliigassa on tarkoitus pelata lauantaina kuusi ottelua.

Bundesliiga on Euroopan suurista jalkapallosarjoista ensimmäinen, jonka on määrä jatkaa kesken jäänyttä sarjakautta.