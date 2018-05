Egyptin maajoukkuepelaaja jättää KuPSin – lähtee MM-leirille

Jalkapalloliigan Kuopion Palloseuran keskikenttämies Abdalla El Said pelaa viimeisen liigapelinsä KuPSissa ensi perjantaina kotikentällä IFK Mariehamnia vastaan. Hän lähtee tämän jälkeen Venäjän MM-lopputurnaukseen valmistautuvan Egyptin maajoukkueleirille.

32-vuotias El Said on pelannut KuPSissa kuusi ottelua ja on ollut odotusarvojen mukainen huippuvahvistus. Hän on kuudessa ottelussaan antanut kaksi maaliin johtanutta syöttöä. El Said valittiin liigan toukokuun tähdistöjoukkueeseen.

– Egyptiläinen tuntuu kentällä olevan muita aina askeleen edellä, koska hän hahmottaa kentän niin nopeasti, KuPSin päävalmentaja Jani Honkavaara kehuu El Saidia tiedotteessa.

Egypti pelaa kesäkuussa alkavissa MM-kisoissa järjestäjämaa Venäjän, Saudi-Arabian ja Uruguayn kanssa A-alkulohkossa.