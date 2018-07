Eiffel-tornin juurella jännätään MM-finaalia – Ranskan suurimpaan kisakatsomoon tulossa jopa 90  000 katsojaa

Ranskassa vietettiin lauantaina kansallispäivää, mutta juhlallisuudet jatkuvat läpi viikonlopun. Sunnuntaina maassa jännitetään, voittaako Les Bleus toisen maailmanmestaruutensa.

Satojentuhansien ihmisten on arvioitu seuraavan ottelua yhteensä 230 julkiselta näyttöruudulta, joita on pystytetty ympäri maata. Suurin kisakatsomo sijaitsee Pariisissa Eiffel-tornin juurella, ja sinne odotetaan saapuvaksi jopa 90 000 katsojaa. Tästä on vain lyhyt matka Champs Elysees'lle, jossa ranskalaiset juhlivat vuoden 1998 maailmanmestaruutta.

Ranska on varautunut juhlintaan myös mittavin turvatoimin, ja ihmisten turvallisuudesta huolehtii viikonloppuna yli 110 000 poliisin ja turvallisuusjoukkojen porukka. Pelkästään Pariisissa yli 4 000 poliisia vahtii järjestystä. Iso alue Champs Elysees'n ympäriltä on suljettu liikenteeltä.

Kroatian pääministeri kehotti työnantajia antamaan vapaata

Jalkapallon MM-finaalin lähestyessä kisahuuma on Kroatiassa korkeimmillaan.

Maan pääministeri Andrej Plenkovic kehotti työnantajia antamaan maanantaina vapaata, jotta työntekijät voisivat osallistua suuriin tervetuliaisjuhliin.

Kroatian voittaessa maan hallitus harkitsee maanantain julistamista yleiseksi vapaapäiväksi.

Kroatian median mukaan viranomaiset ovat myöntäneet pikavauhdilla 4 600 passia kroatialaisille, jotka haluavat tukea joukkuetaan mahdollisimman lähellä loppuottelua. Kymmenen tilauslentoa on kuljettanut kroatialaisfaneja Moskovaan seuraamaan Kroatian ja Ranskan välistä MM-finaalia.

Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa sijaitsevalle Jelacicin aukiolle odotetaan 50 000:ta katsojaa seuraamaan ottelua.

Macron, Mick Jagger ja Usain Bolt

Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla pitää kiirettä ennen Helsinkiin saapumista. Putinin lisäksi Moskovan stadionille suuntaa moni kansainvälisesti tunnettu kasvo.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron piipahti välierän jälkeen kotimaassaan juhlistamassa kansallispäivää, mutta saapuu jälleen kannustamaan omiaan. Myös Kroatian presidentti Kolinda Grabar-Kitarovic lensi Moskovaan jännittämään, voittaako maa ensimmäisen maailmanmestaruutensa.

Seuraavaa jalkapallon MM-kisojen järjestäjämaata Qataria edustaa emiiri Tamim bin Hamad Al Thani.

Rolling Stonesin laulaja Mick Jagger on bongattu MM-katsomosta aiemminkin, ja hänet nähdään myös MM-finaalissa.

Jo pikajuoksijan uransa päättänyt ja sittemmin jalkapalloakin kokeillut Usain Bolt aikoo niin ikään nauttia maailman parhaasta jalkapallosta paikan päällä.