FCV on tehnyt tulosta ruuhkaisesta sairastuvasta huolimatta – Kakkosen C-lohko saa päävalmentajalta tyrmäyksen: "Ei tiedä yhtään mitä ja ketä sieltä tulee vastaan"

FC Vaajakosken alkukausi jalkapallon Kakkosen C-lohkossa on ollut raskas. Loukkaantumisia on riittänyt, joten esimerkiksi viime viikolla FCV tahkosi yhtä miestä vaille samalla avauskokoonpanolla ottelut torstaina sekä sunnuntaina.



Tulosten valossa alkukausi ei kuitenkaan ole ollut katastrofi, huolimatta edes 7—1-tappiosta pietarsaarelaista JBK:ta vastaan. Etenkin, kun joukkueen päätavoite lienee sarjapaikan säilyttäminen. Kuudesta pelistä on kertynyt kolme voittoa ja kolme tappiota. Yhdeksällä pisteellä FCV on sarjataulukossa seitsemäntenä, vain neljä pistettä sarjakakkosta perässä. Vahvimmin C-lohkon 12 joukkueesta on aloittanut SJK Akatemia, joka on kerännyt täydet 18 pistettä.



— Siihen loukkaantumistilanteeseen nähden täytyy alkukauteen olla ihan tyytyväinen, myöntää FCV:n päävalmentaja Mika Järvinen.



— Se ryhmitys, jolla alkukaudesta ajateltiin pisteitä keräävämme, on tällä hetkellä utopiaa. Hyökkäyspeli on kärsinyt, kun on pitänyt laittaa paukkuja siihen, että saadaan puolustus ainakin kuntoon, harmittelee Järvinen.



FCV:n kokoonpanosta maalivahti Ville Viljala sekä viisi kenttäpelaajaa ovat esiintyneet kentällä kaikissa pelatuissa otteluissa. Peetu Lintinen on iskenyt kaksi maalia ja yhden maalin on tililleen saanut neljä eri miestä.



Loukkaantumisten vuoksi viime aikoina sivussa ovat olleet ensimmäisten otteluiden avauskokoonpanon pelaajista muun muassa Kimmo Huisman, Toni Järvinen ja Valtteri Lohi. Kaudet 2016-2018 JJK:ta edustanut ja täksi kaudeksi FCV-paitaan siirtynyt Samu Suoraniemi ei ole sen sijaan pystynyt pelaamaan vielä otteluakaan.



— Vähän näkyy valoa, mutta ei me mitään isoa joukkoa saada sairastuvalta kehiin. Yksi pelaaja saadaan ensi viikolla, muutama juhannuksen jälkeen, yksi tai kaksi heinäkuussa ja loput ovat luultavasti pitkäaikaispotilaita, päävalmentaja Järvinen kuvailee tilannetta.



”C-lohkossa ei ikinä tiedä, mitä tulee vastaan”



Perjantai-iltana FCV jatkaa otteluitaan Vaajakosken liikuntapuistossa, kun vieraaksi saapuu kuopiolainen KuFu98. KuFu on ollut vuodesta 2015 lähtien Veikkausliigassa pelaavan KuPS:n farmiyhteistyöjoukkue. Niinpä Vaajakosken nurmella saatetaan vierailijoiden väreissä nähdä koviakin nimiä, kuten saksalainen Cem Felek, joka on Suomessa pelannut myös RoPS:n riveissä. KuFu-paidassa Felek on tällä kaudella esiintynyt viidessä ottelussa tehden kaksi maalia.



KuFu on aloittanut kautensa mukavasti, sillä se on kuudesta ottelustaan voittanut neljä ja majailee täten sarjataulukossa kolmantena.



— Tavoite on voittaa jokainen peli. Välillä se on onnistunut ja välillä on pelisuunnitelma mennyt metsään. Kolme pistettä on tavoitteena myös KuFua vastaan, linjaa Järvinen.



Kokonaiskuvaa katsoen Kakkosen C-lohko, niin sanottu pohjoislohko, saa Järviseltä tyrmäyksen. Sarjassa pelaa monen pääsarjaseuran kakkosjoukkue. Sellaisia KuFun lisäksi ovat muun muassa SJK Akatemia, RoPS/2, VPS Akatemia ja GBK, jolla on farmisopimus KPV:n kanssa.



— Ensinnäkään en voi ymmärtää, ettei Suomessa saada aikaiseksi reservisarjaa Veikkausliigan joukkueille. A- ja B-lohko ovat aivan erilaisia. Tässä C-lohkossa ei tiedä yhtään, että mitä ja ketä sieltä milloinkin tulee vastaan, kun lohkon joukkueista yhteensä seitsemän on niin sanottuja reserviryhmiä, Järvinen kritisoi.



Jalkapallon Kakkosta Vaajakosken liikuntapuistossa: FCV – KuFu98 pelataan perjantaina 7. kesäkuuta klo 19:00.