FCV:n Peetu Lintinen varmistanut useita tärkeitä pisteitä muiden tuhlaillessa: ”On onnistuttu voittamaan ne vastustajat, jotka on pitänytkin”

FC Vaajakoski on raapinut viime kierroksilla mukavasti pisteitä ja vahvistanut asemiaan jalkapallon Kakkosessa, C-lohkon keskikastissa. Viime viikonloppuna punapaidat hakivat vieraspisteen Rovaniemeltä asti, kun sarjassa kolmantena oleva RoPS/2 joutui tyytymään tasapeliin 2-0-johdosta huolimatta. FCV nousi tasoihin Peetu Lintisen ja Valtteri Lohen komeilla toisen puoliajan osumilla.



– Varsinaista putoamisuhkaa ei ole tällä hetkellä eli kauden minimitavoite on toteutumassa. Ollaan voitettu ne pelit, jotka on niin sanotusti täytynytkin voittaa ja saatu muutenkin ihan hyviä tuloksia, FCV:n laitahyökkääjä Lintinen näkee.



Jalkapallon miesten Kakkosessa on kautta pelattuna noin kaksi kolmasosaa. FCV:n osalta se tarkoittaa, että otteluita on jäljellä vielä seitsemän.



– Ensin pääasia on, että pisteiden valossa sarjapaikka on täysin varmistettu. Sitten katsotaan, mihin sijoituksiin meidän paukut riittävät. Paljonhan tässä on pisteitä vielä jaossa, Lintinen pohtii.



FCV on 15 ottelustaan voittanut kuusi, pelannut kerran tasan ja hävinnyt kahdeksan. Ennen alkavaa viikonloppua se oikeuttaa 12 joukkueen lohkossa sijaan seitsemän. Sarjan kahteen heikoimpaan joukkueeseen, eli kauden päätteeksi Kolmoseen putoaviin, matkaa on jo turvallisen tuntuiset kymmenen pistettä.



FCV on napannut pisteitä etenkin Lintisen maalivireen myötä. Kaudesta 2014 lähtien vaajakoskelaisia edustanut 27-vuotias Lintinen on osunut yhdeksän kertaa. Kun maalinteko on muuten ollut ajoittain kovin tukkoista ja FCV on saanut pallon vastustajan verkkoon kesän aikana yhteensä 17 kertaa, tarkoittaa se, että Lintisen osuus maaleista on yli 50 prosenttia.



– Ei hyökkäyspelissä ole ollut mielestäni sinänsä ongelmia. Paikkoja on rakennettu paljon. Enemmän olisi pitänyt maaleja saada eli viimeistely on ollut melko heikkoa, Lintinen kommentoi.



– Itse olen saanut onnistumisia tärkeissä paikoissa ja se ruokkii tekemistä entisestään.



Huomenna FCV:llä on mahdollisuus kohennella asemiaan entisestään, kun vieraaksi Vaajakosken liikuntapuistoon saapuu oululainen OLS. Joukkueiden kesän ensimmäisessä kohtaamisessa, kesäkuun alussa Oulussa, FCV nappasi vierasvoiton 1–2. Silloin maaleista vastasivat Santtu Laaksonen ja Niko Lohi.



Nytkin kamppailusta voidaan ounastella tasaista, OLS on sarjataulukossa FCV:tä kaksi pinnaa perässä.



– OLS on nuori ja laadukkaasti pelaamaan pyrkivä ryhmä. Heillä on myös tiivis puolustus. Uskon kuitenkin täysin, että voitto pystytään taas ottamaan, Lintinen luottaa.



Jalkapallon Kakkosta Vaajakosken liikuntapuistossa: FCV – OLS lauantaina 17.8. klo 17:00.