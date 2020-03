Guardiola ja Messi lahjoittivat miljoonan Katalonian koronakamppailuun

Jalkapalloväki on lähtenyt rahavaroin kamppailuun koronavirusta vastaan. Jalkapalloilijoilla on we kick corona -rahasto, jonka kautta rahoja kanavoidaan. Lisäksi monet pelaajat ja valmentajat ovat tehneet yksityisiä rahalahjoituksia pandemian hillitsemiseksi ja ihmisten auttamiseksi.

Manchester Cityn espanjalainen valmentaja Pep Guardiola on lahjoittanut miljoona euroa lääketarvikkeiden hankkimiseksi Espanjaan, missä tauti leviää vauhdilla.

Espanjassa oli keskiviikkoaamuun mennessä todettu worldometersin mukaan yli 42 000 koronatartuntaa. Viruksen uhrien määrä oli jo lähes 3 000.

Guardiolan lahjoitus oli osoitettu Barcelonaan ja Katalonian itsehallintoalueelle. Rahoilla on tarkoitus hankkia hengityskoneita ja hoitohenkilökunnan suojavarusteita.

Barcelonan sairaanhoitoon on tullut lahjoitus myös kaupungin jalkapallojoukkueen suurimmalta tähdeltä Lionel Messiltä.

– Kiitos Leo tuestasi, sairaalaväki tviittasi lahjoituksesta.

Lehtitietojen mukaan myös Messin lahjoitus oli miljoona euroa.