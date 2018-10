HJK rankaisi osaa kannattajistaan Honka-ottelun rähinöistä

Helsingin Jalkapalloklubi on rankaissut osaa kannattajistaan viime lauantain miesten jalkapalloliigan Honka-vierasottelun rähinöistä. HJK tiedotti tiistaina, että se on kyennyt tunnistamaan väkivaltaan ja hyökkäävään käytökseen syyllistyneet henkilöt, eivätkä nämä ole enää tervetulleita HJK:n otteluihin kotona ja vieraissa. Kielto on voimassa toistaiseksi.

Suuri joukko HJK:n kannattajia ryntäsi Honka-pelin loppuvihellyksen jälkeen kentälle. Kannattajat menivät Hongan kannattajapäätyyn, ja tilanne johti tönimiseen sekä nyrkkitappeluihin. Rähinöinnin lopettamiseen tarvittiin muun muassa ratsupoliiseja.

HJK toteaa tiedotteessaan tuomitsevansa kaiken väkivallan ja häiriökäyttäytymisen jalkapallo-otteluissa.